Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 743179
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х2
Вес, г.
375
Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300
Измерительные угольники P.I.T. — практичный инструмент для точной разметки и измерений. Длина 262 мм удобна для работы с заготовками и деталями, а толщина 2,3 мм обеспечивает компактность и аккуратное размещение в рабочем наборе. Метрическая шкала помогает быстро считывать размеры, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Измерительные угольники P.I.T. — практичный инструмент для точной разметки и измерений. Длина 262 мм удобна для работы с заготовками и деталями, а толщина 2,3 мм обеспечивает компактность и аккуратное размещение в рабочем наборе. Метрическая шкала помогает быстро считывать размеры, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - данный товар вы можете купить по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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