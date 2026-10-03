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Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300

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Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 1
Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 2
Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 1
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 2
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х2
Вес, г.
375

Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300

Измерительные угольники P.I.T. — практичный инструмент для точной разметки и измерений. Длина 262 мм удобна для работы с заготовками и деталями, а толщина 2,3 мм обеспечивает компактность и аккуратное размещение в рабочем наборе. Метрическая шкала помогает быстро считывать размеры, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.

Отзывы о товаре Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
262
Толщина, мм
2.3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники P.I.T. — практичный инструмент для точной разметки и измерений. Длина 262 мм удобна для работы с заготовками и деталями, а толщина 2,3 мм обеспечивает компактность и аккуратное размещение в рабочем наборе. Метрическая шкала помогает быстро считывать размеры, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный P.I.T. HSQR03-0300 - данный товар вы можете купить по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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