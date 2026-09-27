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Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B

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Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C741
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 650 руб. 
Начислим 1707 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B
106 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
33
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
10
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
M.2; SATA; PCI-E x16; PCI-E x8; USB 3.2 Gen1; USB 2.0; RJ45; COM; D-Sub; IPMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B

**Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — надёжное решение для серверов и рабочих станций** Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — это высококачественное решение для построения мощных серверов и производительных рабочих станций. Она обеспечит стабильную работу вашей системы и позволит раскрыть весь потенциал установленного оборудования. **Основные преимущества:** * **Поддержка современных технологий:** версия PCI Express 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а поддержка оперативной памяти DDR5 позволяет использовать самые современные модули. * **Расширяемость и гибкость:** 8 слотов для памяти DIMM дают возможность настроить необходимый объём ОЗУ, а 2 разъёма M.2 — добавить высокоскоростные SSD-накопители. * **Высокая производительность:** минимальная частота памяти — 4800 МГц, а при разгоне (OC) можно достичь частоты до 5600 МГц. * **Множество возможностей для подключения устройств:** 10 разъёмов SATA 6 Гб/с позволят подключить большое количество накопителей и периферийных устройств. * **Совместимость с мощными процессорами:** разъём LGA4677 гарантирует совместимость с современными процессорами, а один разъём для установки процессора обеспечивает надёжную фиксацию и эффективное охлаждение. **Технические характеристики:** * чипсет: Intel C741; * форм-фактор: Micro-ATX. Выбирая материнскую плату Supermicro MBD-X13SEM-TF-B, вы получаете надёжное и производительное решение для ваших задач!



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
33
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
10
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
M.2; SATA; PCI-E x16; PCI-E x8; USB 3.2 Gen1; USB 2.0; RJ45; COM; D-Sub; IPMI
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — надёжное решение для серверов и рабочих станций** Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — это высококачественное решение для построения мощных серверов и производительных рабочих станций. Она обеспечит стабильную работу вашей системы и позволит раскрыть весь потенциал установленного оборудования. **Основные преимущества:** * **Поддержка современных технологий:** версия PCI Express 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а поддержка оперативной памяти DDR5 позволяет использовать самые современные модули. * **Расширяемость и гибкость:** 8 слотов для памяти DIMM дают возможность настроить необходимый объём ОЗУ, а 2 разъёма M.2 — добавить высокоскоростные SSD-накопители. * **Высокая производительность:** минимальная частота памяти — 4800 МГц, а при разгоне (OC) можно достичь частоты до 5600 МГц. * **Множество возможностей для подключения устройств:** 10 разъёмов SATA 6 Гб/с позволят подключить большое количество накопителей и периферийных устройств. * **Совместимость с мощными процессорами:** разъём LGA4677 гарантирует совместимость с современными процессорами, а один разъём для установки процессора обеспечивает надёжную фиксацию и эффективное охлаждение. **Технические характеристики:** * чипсет: Intel C741; * форм-фактор: Micro-ATX. Выбирая материнскую плату Supermicro MBD-X13SEM-TF-B, вы получаете надёжное и производительное решение для ваших задач!


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B - стоимость товара 106650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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