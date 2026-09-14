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Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный

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Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 1
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 2
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 3
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 4
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 5
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 6
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 7
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 8
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 9
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 10
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 11
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 12
Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1670
Цвет
черный
Комплектация
Чаша, корзина, решетка, инструкция
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 1
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 2
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 3
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 4
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 5
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 6
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 7
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 8
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 9
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 10
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 11
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 12
  • Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739821
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Характеристики

Бренд
Tefal
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1670
Цвет
черный
Комплектация
Чаша, корзина, решетка, инструкция
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Антипригарное покрытие, технология Rapid Air, защита от перегрева
Габариты (ШxВxГ), мм
28х35х39.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х38
Вес, кг.
7.66

Описание товара Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный

Аэрогриль Tefal EY5528E0 – незаменимый помощник на кухне и отличный вариант для тех, кто следит за питанием. Он быстро и без лишних хлопот поможет приготовить вкусную и полезную еду для всей семьи, сэкономить время и силы в будни, так как не требует постоянной уборки брызг масла и минимизирует количество используемой посуды для готовки. Аэрогриль готовит за счёт циркуляции горячего воздуха, поэтому продукты равномерно пропекаются со всех сторон и не требуют контроля. Это удобно, когда хочется снизить количество масла и калорийность и сохранить вкус и текстуру любимой еды. Максимальная мощность представленного устройства от бренда TEFAL 1670 Вт обеспечивает стабильный нагрев и равномерное приготовление курицы, рыбы и овощей без длительного ожидания. Максимальная температура 220 °С оптимальна для приготовления большинства блюд: курицы, котлет и овощей с румяной корочкой. Объем чаши на 5 л — оптимальный вариант для семьи, который позволяет приготовить полноценный обед или ужин за один цикл. Сенсорное управление удобно в повседневном использовании, позволяет быстро менять параметры одним касанием и легко очищается – ведь на устройстве нет никаких кнопок, куда забиваются жир или крошки.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Tefal EY5528E0 черный




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Характеристики
Бренд
Tefal
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1670
Цвет
черный
Комплектация
Чаша, корзина, решетка, инструкция
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Антипригарное покрытие, технология Rapid Air, защита от перегрева
Габариты (ШxВxГ), мм
28х35х39.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Tefal EY5528E0 – незаменимый помощник на кухне и отличный вариант для тех, кто следит за питанием. Он быстро и без лишних хлопот поможет приготовить вкусную и полезную еду для всей семьи, сэкономить время и силы в будни, так как не требует постоянной уборки брызг масла и минимизирует количество используемой посуды для готовки. Аэрогриль готовит за счёт циркуляции горячего воздуха, поэтому продукты равномерно пропекаются со всех сторон и не требуют контроля. Это удобно, когда хочется снизить количество масла и калорийность и сохранить вкус и текстуру любимой еды. Максимальная мощность представленного устройства от бренда TEFAL 1670 Вт обеспечивает стабильный нагрев и равномерное приготовление курицы, рыбы и овощей без длительного ожидания. Максимальная температура 220 °С оптимальна для приготовления большинства блюд: курицы, котлет и овощей с румяной корочкой. Объем чаши на 5 л — оптимальный вариант для семьи, который позволяет приготовить полноценный обед или ужин за один цикл. Сенсорное управление удобно в повседневном использовании, позволяет быстро менять параметры одним касанием и легко очищается – ведь на устройстве нет никаких кнопок, куда забиваются жир или крошки.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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