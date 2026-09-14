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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 10
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 11
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 12
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2670
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 11
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 12
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739003
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE

GeForce RTX 5080 - это высокопроизводительная видеокарта, разработанная для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими высокую производительность, качественную графику и поддержку современных стандартов. Давайте рассмотрим ключевые преимущества этой видеокарты. Высокая производительность Высокая тактовая частота GPU обеспечивает быструю обработку графических данных, что позволяет достигать высоких кадров в секунду (FPS) в играх и ускорять выполнение графических задач. Большое количество вычислительных ядер CUDA позволяет эффективно распараллеливать задачи, что особенно важно для задач, требующих интенсивных вычислений, таких как рендеринг 3D-графики и машинное обучение. Быстрая и емкая память Высокая частота памяти обеспечивает быструю передачу данных между видеопамятью и GPU, что снижает задержки и улучшает производительность в играх и приложениях. Большой объем видеопамяти позволяет хранить больше текстур и данных, что особенно важно для современных игр и профессиональных приложений, требующих значительных ресурсов. Тип памяти: GDDR7 Современный тип памяти GDDR7 обеспечивает высокую скорость и эффективность передачи данных, что улучшает общую производительность видеокарты. Шина памяти: 256 бит Широкая шина памяти обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет быстро передавать большие объемы данных между GPU и видеопамятью.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080WF3OC-16GD GIGABYTE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5080 - это высокопроизводительная видеокарта, разработанная для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими высокую производительность, качественную графику и поддержку современных стандартов. Давайте рассмотрим ключевые преимущества этой видеокарты. Высокая производительность Высокая тактовая частота GPU обеспечивает быструю обработку графических данных, что позволяет достигать высоких кадров в секунду (FPS) в играх и ускорять выполнение графических задач. Большое количество вычислительных ядер CUDA позволяет эффективно распараллеливать задачи, что особенно важно для задач, требующих интенсивных вычислений, таких как рендеринг 3D-графики и машинное обучение. Быстрая и емкая память Высокая частота памяти обеспечивает быструю передачу данных между видеопамятью и GPU, что снижает задержки и улучшает производительность в играх и приложениях. Большой объем видеопамяти позволяет хранить больше текстур и данных, что особенно важно для современных игр и профессиональных приложений, требующих значительных ресурсов. Тип памяти: GDDR7 Современный тип памяти GDDR7 обеспечивает высокую скорость и эффективность передачи данных, что улучшает общую производительность видеокарты. Шина памяти: 256 бит Широкая шина памяти обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет быстро передавать большие объемы данных между GPU и видеопамятью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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