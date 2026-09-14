Видеокарта Gigabyte GV-N507TGAMING OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем видеопамяти
16 Гб
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735248
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Характеристики
Бренд
Объем видеопамяти
16 Гб
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х11
Вес, кг.
3.15
Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N507TGAMING OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMI
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N507TGAMING OC-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2588/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
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Теги товара: Для игр в 4K
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Бренд
Объем видеопамяти
16 Гб
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N507TGAMING OC-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2588/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K
Видеокарта Gigabyte GV-N507TGAMING OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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