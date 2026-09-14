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Монитор Dell 27" AW2723DF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 27" AW2723DF

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Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 1
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 2
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 3
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 4
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 5
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 6
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 7
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 8
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 9
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 10
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 11
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 12
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 13
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 14
Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 1
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 2
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 3
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 4
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 5
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 6
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 7
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 8
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 9
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 10
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 11
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 12
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 13
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 14
  • Монитор Dell 27&quot; AW2723DF - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738279
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Характеристики

Бренд
DELL
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Крючок для наушников (открывается нажатием)
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель mini DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
606.6x406.2x516.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х48х25
Вес, кг.
12.6

Описание товара Монитор Dell 27" AW2723DF

Монитор Dell Alienware AW2723DF оснащен 27-дюймовым экраном с матовой антибликовой поверхностью. Матрица IPS формата QHD с цветовым охватом 100% sRGB обеспечивает точную передачу деталей, яркие и естественные оттенки. Время отклика 1 мс и частота обновления 280 Гц гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен без зависаний и искажения графики. Технология стабилизации черного цвета отвечает за четкость объектов и деталей в темных игровых сценах. Монитор Dell Alienware AW2723DF выполнен в белом корпусе с декоративными элементами и подсветкой RGB. В боковую панель интегрирован выдвижной держатель наушников. Видеоразъемы DisplayPort и HDMI делают удобным соединение с источником вывода изображения. Для подключения клавиатуры, мыши, внешних накопителей предлагаются 4 порта USB. Гибкость настройки положения экрана достигается благодаря повороту влево/вправо, регулировке угла наклона, изменения высоты и перевода в портретный режим.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Dell 27" AW2723DF




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Характеристики
Бренд
DELL
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Крючок для наушников (открывается нажатием)
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель mini DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
606.6x406.2x516.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell Alienware AW2723DF оснащен 27-дюймовым экраном с матовой антибликовой поверхностью. Матрица IPS формата QHD с цветовым охватом 100% sRGB обеспечивает точную передачу деталей, яркие и естественные оттенки. Время отклика 1 мс и частота обновления 280 Гц гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен без зависаний и искажения графики. Технология стабилизации черного цвета отвечает за четкость объектов и деталей в темных игровых сценах. Монитор Dell Alienware AW2723DF выполнен в белом корпусе с декоративными элементами и подсветкой RGB. В боковую панель интегрирован выдвижной держатель наушников. Видеоразъемы DisplayPort и HDMI делают удобным соединение с источником вывода изображения. Для подключения клавиатуры, мыши, внешних накопителей предлагаются 4 порта USB. Гибкость настройки положения экрана достигается благодаря повороту влево/вправо, регулировке угла наклона, изменения высоты и перевода в портретный режим.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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