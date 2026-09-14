Монитор Dell 27" AW2723DF

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738279
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель mini DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
606.6x406.2x516.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х48х25
Вес, кг.
12.6
Описание товара Монитор Dell 27" AW2723DF
Монитор Dell Alienware AW2723DF оснащен 27-дюймовым экраном с матовой антибликовой поверхностью. Матрица IPS формата QHD с цветовым охватом 100% sRGB обеспечивает точную передачу деталей, яркие и естественные оттенки. Время отклика 1 мс и частота обновления 280 Гц гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен без зависаний и искажения графики. Технология стабилизации черного цвета отвечает за четкость объектов и деталей в темных игровых сценах.
Монитор Dell Alienware AW2723DF выполнен в белом корпусе с декоративными элементами и подсветкой RGB. В боковую панель интегрирован выдвижной держатель наушников. Видеоразъемы DisplayPort и HDMI делают удобным соединение с источником вывода изображения. Для подключения клавиатуры, мыши, внешних накопителей предлагаются 4 порта USB. Гибкость настройки положения экрана достигается благодаря повороту влево/вправо, регулировке угла наклона, изменения высоты и перевода в портретный режим.
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель mini DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
280
Яркость
600 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
606.6x406.2x516.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell Alienware AW2723DF оснащен 27-дюймовым экраном с матовой антибликовой поверхностью. Матрица IPS формата QHD с цветовым охватом 100% sRGB обеспечивает точную передачу деталей, яркие и естественные оттенки. Время отклика 1 мс и частота обновления 280 Гц гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен без зависаний и искажения графики. Технология стабилизации черного цвета отвечает за четкость объектов и деталей в темных игровых сценах.
Монитор Dell Alienware AW2723DF выполнен в белом корпусе с декоративными элементами и подсветкой RGB. В боковую панель интегрирован выдвижной держатель наушников. Видеоразъемы DisplayPort и HDMI делают удобным соединение с источником вывода изображения. Для подключения клавиатуры, мыши, внешних накопителей предлагаются 4 порта USB. Гибкость настройки положения экрана достигается благодаря повороту влево/вправо, регулировке угла наклона, изменения высоты и перевода в портретный режим.
Монитор Dell 27" AW2723DF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Dell 27" AW2723DF