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Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка

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Blue - Reflections (Blue) (711297411607) - фото 1
Blue - Reflections (Blue) (711297411607) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue - Reflections (Blue) (711297411607) - фото 1
  • Blue - Reflections (Blue) (711297411607) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[711297411607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка

Парни вернулись! Саймон Уэбб, Дункан Джеймс, Энтони Коста и Ли Райан возвращаются с альбомом Reflections. Наполненный потрясающим вокалом и запоминающимися мелодиями, которые сделали их одной из самых успешных поп-групп Великобритании, Reflections знаменует собой новую захватывающую главу. Лимитированное издание на синем виниле Три альбома, занявшие первое место в британских чартах, двенадцать платиновых наград и такие нестареющие хиты, как «All Rise», «One Love» и их сотрудничество с Элтоном Джоном, возглавившее чарты, уже обеспечили группе Blue место в истории поп-музыки. С альбомом «Reflections» они откроют еще одну блестящую главу, еще больше укрепив свой статус международных хитмейкеров и любимых исполнителей.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[711297411607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Парни вернулись! Саймон Уэбб, Дункан Джеймс, Энтони Коста и Ли Райан возвращаются с альбомом Reflections. Наполненный потрясающим вокалом и запоминающимися мелодиями, которые сделали их одной из самых успешных поп-групп Великобритании, Reflections знаменует собой новую захватывающую главу. Лимитированное издание на синем виниле Три альбома, занявшие первое место в британских чартах, двенадцать платиновых наград и такие нестареющие хиты, как «All Rise», «One Love» и их сотрудничество с Элтоном Джоном, возглавившее чарты, уже обеспечили группе Blue место в истории поп-музыки. С альбомом «Reflections» они откроют еще одну блестящую главу, еще больше укрепив свой статус международных хитмейкеров и любимых исполнителей.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue - Reflections (Blue) (711297411607) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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