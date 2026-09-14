Top.Mail.Ru
Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) - фото 1
Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Lost Pieces
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) - фото 1
  • Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737224
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854074207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Lost Pieces
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shell Of Me, Where'd You Hide?, Just The Same, Lost Pieces, A Map Of Pain, I Run. I Stay., I Can't Sleep, Collapse, We Never Were, My Home, WTH Is Love!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shell Of Me, Where'd You Hide?, Just The Same, Lost Pieces, A Map Of Pain, I Run. I Stay., I Can't Sleep, Collapse, We Never Were, My Home, WTH Is Love!

Отзывы о товаре Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854074207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Lost Pieces
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shell Of Me, Where'd You Hide?, Just The Same, Lost Pieces, A Map Of Pain, I Run. I Stay., I Can't Sleep, Collapse, We Never Were, My Home, WTH Is Love!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shell Of Me, Where'd You Hide?, Just The Same, Lost Pieces, A Map Of Pain, I Run. I Stay., I Can't Sleep, Collapse, We Never Were, My Home, WTH Is Love!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Youn Sun Nah - Lost Pieces (5026854074207) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...