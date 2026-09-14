Abbey Lincoln - Thats Him! (Rsd 2026) (888072751637) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Thats Him!
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737213
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072751637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Thats Him!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strong Man, Happiness Is Just A Thing Called Joe, My Man, Tender As A Rose, That's Him, I Must Have That Man, Porgy, When A Woman Loves A Man, Don't Explain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Abbey Lincoln - Thats Him! (Rsd 2026) (888072751637) виниловая пластинка
Эксклюзивное лимитированное издание на виниловой пластинке с редкой монофонической версией классического альбома Эбби Линкольн 1957 года That's Him!, выпущенного лейблом Riverside Records. В записи участвовали Кенни Дорхэм, Сонни Роллинз, Уинтон Келли, Пол Чемберс и Макс Роуч. Лаковые пластинки были нарезаны с оригинальных лент (AAA) Кевином Греем и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле RTI.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072751637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Thats Him!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strong Man, Happiness Is Just A Thing Called Joe, My Man, Tender As A Rose, That's Him, I Must Have That Man, Porgy, When A Woman Loves A Man, Don't Explain
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Эксклюзивное лимитированное издание на виниловой пластинке с редкой монофонической версией классического альбома Эбби Линкольн 1957 года That's Him!, выпущенного лейблом Riverside Records. В записи участвовали Кенни Дорхэм, Сонни Роллинз, Уинтон Келли, Пол Чемберс и Макс Роуч. Лаковые пластинки были нарезаны с оригинальных лент (AAA) Кевином Греем и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле RTI.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Abbey Lincoln - Thats Him! (Rsd 2026) (888072751637) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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