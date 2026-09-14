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Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736690
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Описание товара PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F
Мультигигабитный PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - это многофункциональный PoE-инжектор, который поддерживает скорость сети до 2,5 Гбит/с. Устройство позволяет подключать устройства с питанием через существующий кабель категории 5e или выше, что упрощает процесс установки. Основные характеристики заключаются в том, что он соответствует стандарту PoE+, обеспечивая бюджет мощности PoE до 30 Вт. Это обеспечивает совместимость с различными стандартными устройствами PoE, что делает его универсальным решением для организации сетевой инфраструктуры.
Подключение устройства Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F не требует дополнительных настроек, что способствует быстрой установке и эксплуатации. Его настенный и настольный дизайн прекрасно подходит для большинства сценариев установки, обеспечивая гибкость в размещении устройства.
Мультигигабитный PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - это многофункциональный PoE-инжектор, который поддерживает скорость сети до 2,5 Гбит/с. Устройство позволяет подключать устройства с питанием через существующий кабель категории 5e или выше, что упрощает процесс установки. Основные характеристики заключаются в том, что он соответствует стандарту PoE+, обеспечивая бюджет мощности PoE до 30 Вт. Это обеспечивает совместимость с различными стандартными устройствами PoE, что делает его универсальным решением для организации сетевой инфраструктуры.
Подключение устройства Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F не требует дополнительных настроек, что способствует быстрой установке и эксплуатации. Его настенный и настольный дизайн прекрасно подходит для большинства сценариев установки, обеспечивая гибкость в размещении устройства.
PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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