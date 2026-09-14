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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 1
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 2
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 3
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 4
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 1
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 2
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 3
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 4
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736481
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
39
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
44х12х8
Вес, г.
900

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром

Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных интерьеров — строгие прямоугольные формы гармонично вписываются в актуальный дизайн. Хромированная глянцевая поверхность эффектно сияет и подчёркивает свежесть ванной комнаты. Немецкое качество, материал из латуни и пластика — залог долговечности и прочности. Оптимальная длина 39 см отлично подойдёт для компактных пространств, не загромождая их и при этом обеспечивая удобство размещения душа.

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
39
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных интерьеров — строгие прямоугольные формы гармонично вписываются в актуальный дизайн. Хромированная глянцевая поверхность эффектно сияет и подчёркивает свежесть ванной комнаты. Немецкое качество, материал из латуни и пластика — залог долговечности и прочности. Оптимальная длина 39 см отлично подойдёт для компактных пространств, не загромождая их и при этом обеспечивая удобство размещения душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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