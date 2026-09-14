Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736481
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
39
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
44х12х8
Вес, г.
900
Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Pulsify E 24337000 хром
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных интерьеров — строгие прямоугольные формы гармонично вписываются в актуальный дизайн. Хромированная глянцевая поверхность эффектно сияет и подчёркивает свежесть ванной комнаты. Немецкое качество, материал из латуни и пластика — залог долговечности и прочности. Оптимальная длина 39 см отлично подойдёт для компактных пространств, не загромождая их и при этом обеспечивая удобство размещения душа.
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Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
латунь, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
39
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных интерьеров — строгие прямоугольные формы гармонично вписываются в актуальный дизайн. Хромированная глянцевая поверхность эффектно сияет и подчёркивает свежесть ванной комнаты. Немецкое качество, материал из латуни и пластика — залог долговечности и прочности. Оптимальная длина 39 см отлично подойдёт для компактных пространств, не загромождая их и при этом обеспечивая удобство размещения душа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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