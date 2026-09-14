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Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный

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Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 1
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 2
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 3
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 4
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 5
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 6
Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 1
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 2
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 3
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 4
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 5
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 6
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735799
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х9
Вес, кг.
4.92

Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный

BQ HP105W – компактная электрическая плита с двумя индукционными конфорками. На панели управления есть дисплей с индикаторами включения и температуры, сенсорные кнопки. Таймер до 4 часов упрощает контроль за процессом готовки. Плита дополнена системой автоотключения при отсутствии посуды, блокировкой управления от детей и защитой от перегрева.

Отзывы о товаре Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
BQ HP105W – компактная электрическая плита с двумя индукционными конфорками. На панели управления есть дисплей с индикаторами включения и температуры, сенсорные кнопки. Таймер до 4 часов упрощает контроль за процессом готовки. Плита дополнена системой автоотключения при отсутствии посуды, блокировкой управления от детей и защитой от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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