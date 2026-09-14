Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х9
Вес, кг.
4.92
Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP105W Черный
BQ HP105W – компактная электрическая плита с двумя индукционными конфорками. На панели управления есть дисплей с индикаторами включения и температуры, сенсорные кнопки. Таймер до 4 часов упрощает контроль за процессом готовки. Плита дополнена системой автоотключения при отсутствии посуды, блокировкой управления от детей и защитой от перегрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
BQ HP105W – компактная электрическая плита с двумя индукционными конфорками. На панели управления есть дисплей с индикаторами включения и температуры, сенсорные кнопки. Таймер до 4 часов упрощает контроль за процессом готовки. Плита дополнена системой автоотключения при отсутствии посуды, блокировкой управления от детей и защитой от перегрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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