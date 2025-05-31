Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru
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Характеристики
Тип товара
Термометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 73488
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
1
Высота, см
2
Гибкий наконечник
нет
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
111
Описание товара Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru
Водонепроницаемый корпус термометров Omron помогает родителям - высокая скорость измерения позволяет контролировать температуру воды при купании ребенка. Прибор с точностью определит температуру и подскажет родителям, что температура воды комфортная для малыша.
Комплектация:
- Электронный термометр Omron Eco Temp Basic (MC-246-RU)
- Элемент питания
- Футляр для хранения прибора
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
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Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
1
Высота, см
2
Гибкий наконечник
нет
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Развернуть
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Водонепроницаемый корпус термометров Omron помогает родителям - высокая скорость измерения позволяет контролировать температуру воды при купании ребенка. Прибор с точностью определит температуру и подскажет родителям, что температура воды комфортная для малыша.
Комплектация:
- Электронный термометр Omron Eco Temp Basic (MC-246-RU)
- Элемент питания
- Футляр для хранения прибора
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Достоинства:
Комментарий:
Очень странно что не пищит , после того как померил температуру
Достоинства:
Комментарий:
долго мерит , но чувствуется что не шляпа китайская
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл, термометр в хорошем состоянии , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и качественная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. Предыдущий «служил» 7 лет .
Достоинства:
Комментарий:
Термометр в использовании достаточно точно определяет температуру, нареканий нет. Прост в использовании. Фирму рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
показывает верно - 0.1 гр. по сравнению с ртутным.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, ждём малыша.
Достоинства:
Комментарий:
отличный! брали в отпуск и я как чувствовала, у ребенка поднялась температура, показывал все верно быстро показывает результат
Достоинства:
Комментарий:
Разбили ртутный, особо сравнить показания не с чем. Измеряет минуты две как написано, судя по цифрам остываю. Температура 35,8 самая высокая. Как бы там ни было градусник работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термометр, можно быстро померить температуру.
Достоинства:
Комментарий:
показывает 35.8 , а ртутный 36.6
Достоинства:
Комментарий:
градусник понравился, измеряет точно
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально,температуру показывает правильно,сравнивали с ртутным
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Это первое впечатление .Посмотрим как будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Обычный градусник, спустя несколько раз использования не всегда подает сигнал об окончании измерения. Хотя по времени проходит больше чем положено
Достоинства:
Комментарий:
Измерение под мышкой 35,9 даже после 10мин. и все,дальше не идет. Орально, после сигнала ( через 2 мин) 36, только через 10 мин дошло до 36,6. В сравнении с ртутным разница в 0,1. Вобщем долго надо измерять и не под мышкой. Надеялась что будет более чувствительный сенсор, и быстрее можно было измерить t, по сравнению со ртутным, ан нет...
Достоинства:
Комментарий:
Термометр отличный, мерит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший градусник, точность отличная как на ртутном Спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший градусник! те, кто пишет что он не точный, держите градусник после звукового сигнала ещё 10 минут и тогда он измеряет точно.
Достоинства:
Комментарий:
термометр неплохой. посмотрим как дальше будет Я работаю педиатром в поликлинике посмотрим насколько точный если что отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пластик, замеры точные.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ,прост в применение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термометр. Замеряет по времени нормально, не знаю уж кому долго... До этого был фирмы B.Well и измерял даже подольше мне кажется. Результат со ртутным одинаковый. Удобный высокий колпачок. В общем, мы довольны, измеряет точно, сам удобный
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормально показывает
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru
Достоинства:
Комментарий:
Очень странно что не пищит , после того как померил температуру
Достоинства:
Комментарий:
долго мерит , но чувствуется что не шляпа китайская
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл, термометр в хорошем состоянии , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и качественная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. Предыдущий «служил» 7 лет .
Достоинства:
Комментарий:
Термометр в использовании достаточно точно определяет температуру, нареканий нет. Прост в использовании. Фирму рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
показывает верно - 0.1 гр. по сравнению с ртутным.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, ждём малыша.
Достоинства:
Комментарий:
отличный! брали в отпуск и я как чувствовала, у ребенка поднялась температура, показывал все верно быстро показывает результат
Достоинства:
Комментарий:
Разбили ртутный, особо сравнить показания не с чем. Измеряет минуты две как написано, судя по цифрам остываю. Температура 35,8 самая высокая. Как бы там ни было градусник работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термометр, можно быстро померить температуру.
Достоинства:
Комментарий:
показывает 35.8 , а ртутный 36.6
Достоинства:
Комментарий:
градусник понравился, измеряет точно
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально,температуру показывает правильно,сравнивали с ртутным
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Это первое впечатление .Посмотрим как будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Обычный градусник, спустя несколько раз использования не всегда подает сигнал об окончании измерения. Хотя по времени проходит больше чем положено
Достоинства:
Комментарий:
Измерение под мышкой 35,9 даже после 10мин. и все,дальше не идет. Орально, после сигнала ( через 2 мин) 36, только через 10 мин дошло до 36,6. В сравнении с ртутным разница в 0,1. Вобщем долго надо измерять и не под мышкой. Надеялась что будет более чувствительный сенсор, и быстрее можно было измерить t, по сравнению со ртутным, ан нет...
Достоинства:
Комментарий:
Термометр отличный, мерит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший градусник, точность отличная как на ртутном Спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший градусник! те, кто пишет что он не точный, держите градусник после звукового сигнала ещё 10 минут и тогда он измеряет точно.
Достоинства:
Комментарий:
термометр неплохой. посмотрим как дальше будет Я работаю педиатром в поликлинике посмотрим насколько точный если что отзыв дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пластик, замеры точные.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ,прост в применение
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термометр. Замеряет по времени нормально, не знаю уж кому долго... До этого был фирмы B.Well и измерял даже подольше мне кажется. Результат со ртутным одинаковый. Удобный высокий колпачок. В общем, мы довольны, измеряет точно, сам удобный
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормально показывает