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Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru

25 Отзывы
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Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 1
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 2
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 3
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 4
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 5
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 6
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 7
Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 1
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 2
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 3
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 4
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 5
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 6
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 7
  • Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73488
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
1
Высота, см
2
Гибкий наконечник
нет
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
111

Описание товара Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru

Водонепроницаемый корпус термометров Omron помогает родителям - высокая скорость измерения позволяет контролировать температуру воды при купании ребенка. Прибор с точностью определит температуру и подскажет родителям, что температура воды комфортная для малыша.

Комплектация:

  • Электронный термометр Omron Eco Temp Basic (MC-246-RU)
  • Элемент питания
  • Футляр для хранения прибора
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Термометр электронный Omron Eco Temp MС-246-Ru

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень странно что не пищит , после того как померил температуру
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
долго мерит , но чувствуется что не шляпа китайская
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл, термометр в хорошем состоянии , все работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
МК

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и качественная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. Предыдущий «служил» 7 лет .
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Термометр в использовании достаточно точно определяет температуру, нареканий нет. Прост в использовании. Фирму рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
показывает верно - 0.1 гр. по сравнению с ртутным.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, ждём малыша.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! брали в отпуск и я как чувствовала, у ребенка поднялась температура, показывал все верно быстро показывает результат
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Разбили ртутный, особо сравнить показания не с чем. Измеряет минуты две как написано, судя по цифрам остываю. Температура 35,8 самая высокая. Как бы там ни было градусник работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термометр, можно быстро померить температуру.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
показывает 35.8 , а ртутный 36.6
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
градусник понравился, измеряет точно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально,температуру показывает правильно,сравнивали с ртутным
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Это первое впечатление .Посмотрим как будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный градусник, спустя несколько раз использования не всегда подает сигнал об окончании измерения. Хотя по времени проходит больше чем положено
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
И.

Достоинства:


Комментарий:
Измерение под мышкой 35,9 даже после 10мин. и все,дальше не идет. Орально, после сигнала ( через 2 мин) 36, только через 10 мин дошло до 36,6. В сравнении с ртутным разница в 0,1. Вобщем долго надо измерять и не под мышкой. Надеялась что будет более чувствительный сенсор, и быстрее можно было измерить t, по сравнению со ртутным, ан нет...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Термометр отличный, мерит отлично
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший градусник, точность отличная как на ртутном Спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший градусник! те, кто пишет что он не точный, держите градусник после звукового сигнала ещё 10 минут и тогда он измеряет точно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
термометр неплохой. посмотрим как дальше будет Я работаю педиатром в поликлинике посмотрим насколько точный если что отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пластик, замеры точные.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ,прост в применение
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термометр. Замеряет по времени нормально, не знаю уж кому долго... До этого был фирмы B.Well и измерял даже подольше мне кажется. Результат со ртутным одинаковый. Удобный высокий колпачок. В общем, мы довольны, измеряет точно, сам удобный
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормально показывает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
1
Высота, см
2
Гибкий наконечник
нет
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Развернуть
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание

Водонепроницаемый корпус термометров Omron помогает родителям - высокая скорость измерения позволяет контролировать температуру воды при купании ребенка. Прибор с точностью определит температуру и подскажет родителям, что температура воды комфортная для малыша.

Комплектация:

  • Электронный термометр Omron Eco Temp Basic (MC-246-RU)
  • Элемент питания
  • Футляр для хранения прибора
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень странно что не пищит , после того как померил температуру
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
долго мерит , но чувствуется что не шляпа китайская
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл, термометр в хорошем состоянии , все работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
МК

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и качественная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. Предыдущий «служил» 7 лет .
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Термометр в использовании достаточно точно определяет температуру, нареканий нет. Прост в использовании. Фирму рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
показывает верно - 0.1 гр. по сравнению с ртутным.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, ждём малыша.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! брали в отпуск и я как чувствовала, у ребенка поднялась температура, показывал все верно быстро показывает результат
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Разбили ртутный, особо сравнить показания не с чем. Измеряет минуты две как написано, судя по цифрам остываю. Температура 35,8 самая высокая. Как бы там ни было градусник работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термометр, можно быстро померить температуру.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
показывает 35.8 , а ртутный 36.6
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
градусник понравился, измеряет точно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально,температуру показывает правильно,сравнивали с ртутным
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Это первое впечатление .Посмотрим как будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный градусник, спустя несколько раз использования не всегда подает сигнал об окончании измерения. Хотя по времени проходит больше чем положено
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
И.

Достоинства:


Комментарий:
Измерение под мышкой 35,9 даже после 10мин. и все,дальше не идет. Орально, после сигнала ( через 2 мин) 36, только через 10 мин дошло до 36,6. В сравнении с ртутным разница в 0,1. Вобщем долго надо измерять и не под мышкой. Надеялась что будет более чувствительный сенсор, и быстрее можно было измерить t, по сравнению со ртутным, ан нет...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Термометр отличный, мерит отлично
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший градусник, точность отличная как на ртутном Спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший градусник! те, кто пишет что он не точный, держите градусник после звукового сигнала ещё 10 минут и тогда он измеряет точно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
термометр неплохой. посмотрим как дальше будет Я работаю педиатром в поликлинике посмотрим насколько точный если что отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пластик, замеры точные.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ,прост в применение
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термометр. Замеряет по времени нормально, не знаю уж кому долго... До этого был фирмы B.Well и измерял даже подольше мне кажется. Результат со ртутным одинаковый. Удобный высокий колпачок. В общем, мы довольны, измеряет точно, сам удобный
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормально показывает


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