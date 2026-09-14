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Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410

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Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 1
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 2
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 3
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 4
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
118 шт.
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  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 2
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 3
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 4
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор&quot; 22410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734785
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
пластик
Количество деталей
118 шт.
Комплектация
Инструкции, 4 базовые плиты, 2 прозрачных уровня, 6 шариков, 40 больших вертикальных плиток, 12 маленьких вертикальных плиток, 21 кривая, 3 перекрестка, 2 переключателя, 1 плитка 3-в-1, 1 вихрь, 1 стартовая площадка, 1 магнитная пушка, 3 длинные дорожки, 6 средних дорожек, 9 коротких дорожек, 1 финишная линия, 4 базовые плитки, вставки для базовых плиток: 2 ловушки, 1 свободное падение, 1 всплеск, 1 приземление
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
34х34х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410

С набором GraviTrax Starter-Set не существует границ для творчества. Многочисленные компоненты позволяют разнообразить мраморный забег. С помощью стартового набора GraviTrax вы сможете создать свой собственный кулебан. Стартовый набор включает в себя более 100 компонентов и предлагает все необходимое, чтобы начать работу прямо сейчас - набор, полный безграничных возможностей и творчества. В набор входят 1х набор инструкций, 1х набор чертежей, 1х буклет с упражнениями, 4х карточные основы, 2х прозрачные уровни, 6х гравитационные сферы, 3х длинные рельсы, 6х средние рельсы, 9х короткие рельсы, 1х магнитная пушка, 21х изогнутые основы, 3х основы с перекрестками «X», 1х основа с вихрями, 2x базы с точками Y, 1x конечная мишень, 1x база 3 в 1, 4x базы для вставок, 1x трехсторонняя стартовая база, 2x базы для ловцов, 2x переключатели, 1x база-вставка, 1x база-вставка свободного падения, 1x база-вставка мишени, 40x больших вертикальных плиток, 12x малых вертикальных плиток.

Отзывы о товаре Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
пластик
Количество деталей
118 шт.
Комплектация
Инструкции, 4 базовые плиты, 2 прозрачных уровня, 6 шариков, 40 больших вертикальных плиток, 12 маленьких вертикальных плиток, 21 кривая, 3 перекрестка, 2 переключателя, 1 плитка 3-в-1, 1 вихрь, 1 стартовая площадка, 1 магнитная пушка, 3 длинные дорожки, 6 средних дорожек, 9 коротких дорожек, 1 финишная линия, 4 базовые плитки, вставки для базовых плиток: 2 ловушки, 1 свободное падение, 1 всплеск, 1 приземление
Страна производитель
Германия
Описание
С набором GraviTrax Starter-Set не существует границ для творчества. Многочисленные компоненты позволяют разнообразить мраморный забег. С помощью стартового набора GraviTrax вы сможете создать свой собственный кулебан. Стартовый набор включает в себя более 100 компонентов и предлагает все необходимое, чтобы начать работу прямо сейчас - набор, полный безграничных возможностей и творчества. В набор входят 1х набор инструкций, 1х набор чертежей, 1х буклет с упражнениями, 4х карточные основы, 2х прозрачные уровни, 6х гравитационные сферы, 3х длинные рельсы, 6х средние рельсы, 9х короткие рельсы, 1х магнитная пушка, 21х изогнутые основы, 3х основы с перекрестками «X», 1х основа с вихрями, 2x базы с точками Y, 1x конечная мишень, 1x база 3 в 1, 4x базы для вставок, 1x трехсторонняя стартовая база, 2x базы для ловцов, 2x переключатели, 1x база-вставка, 1x база-вставка свободного падения, 1x база-вставка мишени, 40x больших вертикальных плиток, 12x малых вертикальных плиток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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