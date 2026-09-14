Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYW) Black
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Характеристики
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734698
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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Складной
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP58/IP58
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
9
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
600
Описание товара Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYW) Black
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYW) Black
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Huawei
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Складной
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP58/IP58
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
9
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYW) Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты, Черный
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