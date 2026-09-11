40923 Песочница Кольцо с водой Wader
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Песочница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%4 540 руб. 5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 73440
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Характеристики
Бренд
Wader
Тип товара
Песочница
Размеры в упаковке, см
54х52х32
Вес, кг.
6.6
Описание товара 40923 Песочница Кольцо с водой Wader
Песочница Кольцо с водой Wader - песочница в виде кольца, бортик которой представляет импровизацию реки с короблями и водяными мельницами. Малыш сможет пускать кораблики и наблюдать как мельница крутит воду. Песочницу Кольцо с водой Wader можно разместить как дома, так и на улице.
Особенности:
- Песочница легко собирается из нескольких цветных блоков;
- Бортик песочницы оформлен в виде желоба, по которому можно пускать воду и играть в кораблики;
- В комплекте есть мельница, которая крутит воду;
- Яркие кораблики и машинки для игры в песочнице идут в комплекте.
Комплектация:
- 8 секций песочницы;
- Крепёж и уплотнение;
- Машинка;
- Кораблик;
- Водяная мельница;
- Воронка;
- Колесо для создания волн;
- 3 водных преграды.
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Бренд
Wader
Тип товара
Песочница
Песочница Кольцо с водой Wader - песочница в виде кольца, бортик которой представляет импровизацию реки с короблями и водяными мельницами. Малыш сможет пускать кораблики и наблюдать как мельница крутит воду. Песочницу Кольцо с водой Wader можно разместить как дома, так и на улице.
Особенности:
- Песочница легко собирается из нескольких цветных блоков;
- Бортик песочницы оформлен в виде желоба, по которому можно пускать воду и играть в кораблики;
- В комплекте есть мельница, которая крутит воду;
- Яркие кораблики и машинки для игры в песочнице идут в комплекте.
Комплектация:
- 8 секций песочницы;
- Крепёж и уплотнение;
- Машинка;
- Кораблик;
- Водяная мельница;
- Воронка;
- Колесо для создания волн;
- 3 водных преграды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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