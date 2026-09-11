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Игровой набор Wader Водный мир-4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой набор Wader Водный мир-4

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Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 2
Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 3
Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 4
Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 1
  • Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 2
  • Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 3
  • Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 4
  • Игровой набор Wader Водный мир-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 640 руб.  2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73439
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Характеристики

Бренд
Wader
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
Игрушка для ванной; водяная мельница - 2 шт.; водяной насос; ковшик
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
54х37х15
Вес, кг.
1.8

Описание товара Игровой набор Wader Водный мир-4

Игровой набор Wader Водный мир 4 представляет из себя модель водного порта со шлюзами и помпой для накачивания воды. Кораблик, находясь на водной глади каналов, может плыть быстрее или медленнее, в зависимости от скорости течения, задаваемого специальными лопастями, приводимыми в движение вращением ручки. Игрушка может быть установлена в ванную, где ребенок будет одновременно купаться и играть, а может использоваться и на открытом воздухе - в жаркие солнечные дни игрушка не выгорит и не поддастся деформации. Игровой набор Wader Водный мир 4 - это познавательная игрушка, позволяющая ребенку понять движущие свойства воды и научиться управлять ими.

Особенности:

  • Игрушка предназначена как для игры в домашних условиях, так и для игр на открытом воздухе;
  • Благодаря качественному пластику, игрушка не выцветает и не деформируется при воздействии жарких солнечных лучей;
  • Размеры игрушки позволяют установить ее в ванную во время купания;
  • Специальные ножки позволят удерживать игрушку в стационарном положении;
  • Глубина игрового поля составляет 6 см;
  • Размер игровой площадки - 53х35 см;
  • Высота ножек - 35 см;
  • Размер кораблика - 10х5х3.5 см;
  • Водяная мельница приводится в движение водой, заливаемой в воронку;
  • Специальный пропеллер создает направление и силу движения - приводится в действие с помощью ручки;
  • Помпа накачивает воду прямо из ванной, вода поступает в ковшик, опрокидывающийся при наполнении, отправляя воду в бассейн;
  • Грузовой кран позволяет переносить кораблик через участки суши;
  • Игрушка работает без специальных источников питания, абсолютно безопасна;
  • Легко собирается и разбирается.

Комплектация:

  • Бассейн с каналами и шлюзами;
  • Игровые аксессуары;
  • Кораблик;
  • Ножки для установки в ванную;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Игровой набор Wader Водный мир-4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Wader
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
Игрушка для ванной; водяная мельница - 2 шт.; водяной насос; ковшик
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Польша
Описание

Игровой набор Wader Водный мир 4 представляет из себя модель водного порта со шлюзами и помпой для накачивания воды. Кораблик, находясь на водной глади каналов, может плыть быстрее или медленнее, в зависимости от скорости течения, задаваемого специальными лопастями, приводимыми в движение вращением ручки. Игрушка может быть установлена в ванную, где ребенок будет одновременно купаться и играть, а может использоваться и на открытом воздухе - в жаркие солнечные дни игрушка не выгорит и не поддастся деформации. Игровой набор Wader Водный мир 4 - это познавательная игрушка, позволяющая ребенку понять движущие свойства воды и научиться управлять ими.

Особенности:

  • Игрушка предназначена как для игры в домашних условиях, так и для игр на открытом воздухе;
  • Благодаря качественному пластику, игрушка не выцветает и не деформируется при воздействии жарких солнечных лучей;
  • Размеры игрушки позволяют установить ее в ванную во время купания;
  • Специальные ножки позволят удерживать игрушку в стационарном положении;
  • Глубина игрового поля составляет 6 см;
  • Размер игровой площадки - 53х35 см;
  • Высота ножек - 35 см;
  • Размер кораблика - 10х5х3.5 см;
  • Водяная мельница приводится в движение водой, заливаемой в воронку;
  • Специальный пропеллер создает направление и силу движения - приводится в действие с помощью ручки;
  • Помпа накачивает воду прямо из ванной, вода поступает в ковшик, опрокидывающийся при наполнении, отправляя воду в бассейн;
  • Грузовой кран позволяет переносить кораблик через участки суши;
  • Игрушка работает без специальных источников питания, абсолютно безопасна;
  • Легко собирается и разбирается.

Комплектация:

  • Бассейн с каналами и шлюзами;
  • Игровые аксессуары;
  • Кораблик;
  • Ножки для установки в ванную;
  • Инструкция;
  • Упаковка.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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