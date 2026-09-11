Игровой набор Wader Водный мир-4
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Характеристики
Описание товара Игровой набор Wader Водный мир-4
Игровой набор Wader Водный мир 4 представляет из себя модель водного порта со шлюзами и помпой для накачивания воды. Кораблик, находясь на водной глади каналов, может плыть быстрее или медленнее, в зависимости от скорости течения, задаваемого специальными лопастями, приводимыми в движение вращением ручки. Игрушка может быть установлена в ванную, где ребенок будет одновременно купаться и играть, а может использоваться и на открытом воздухе - в жаркие солнечные дни игрушка не выгорит и не поддастся деформации. Игровой набор Wader Водный мир 4 - это познавательная игрушка, позволяющая ребенку понять движущие свойства воды и научиться управлять ими.
Особенности:
- Игрушка предназначена как для игры в домашних условиях, так и для игр на открытом воздухе;
- Благодаря качественному пластику, игрушка не выцветает и не деформируется при воздействии жарких солнечных лучей;
- Размеры игрушки позволяют установить ее в ванную во время купания;
- Специальные ножки позволят удерживать игрушку в стационарном положении;
- Глубина игрового поля составляет 6 см;
- Размер игровой площадки - 53х35 см;
- Высота ножек - 35 см;
- Размер кораблика - 10х5х3.5 см;
- Водяная мельница приводится в движение водой, заливаемой в воронку;
- Специальный пропеллер создает направление и силу движения - приводится в действие с помощью ручки;
- Помпа накачивает воду прямо из ванной, вода поступает в ковшик, опрокидывающийся при наполнении, отправляя воду в бассейн;
- Грузовой кран позволяет переносить кораблик через участки суши;
- Игрушка работает без специальных источников питания, абсолютно безопасна;
- Легко собирается и разбирается.
Комплектация:
- Бассейн с каналами и шлюзами;
- Игровые аксессуары;
- Кораблик;
- Ножки для установки в ванную;
- Инструкция;
- Упаковка.
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Игровой набор Wader Водный мир 4 представляет из себя модель водного порта со шлюзами и помпой для накачивания воды. Кораблик, находясь на водной глади каналов, может плыть быстрее или медленнее, в зависимости от скорости течения, задаваемого специальными лопастями, приводимыми в движение вращением ручки. Игрушка может быть установлена в ванную, где ребенок будет одновременно купаться и играть, а может использоваться и на открытом воздухе - в жаркие солнечные дни игрушка не выгорит и не поддастся деформации. Игровой набор Wader Водный мир 4 - это познавательная игрушка, позволяющая ребенку понять движущие свойства воды и научиться управлять ими.
Особенности:
- Игрушка предназначена как для игры в домашних условиях, так и для игр на открытом воздухе;
- Благодаря качественному пластику, игрушка не выцветает и не деформируется при воздействии жарких солнечных лучей;
- Размеры игрушки позволяют установить ее в ванную во время купания;
- Специальные ножки позволят удерживать игрушку в стационарном положении;
- Глубина игрового поля составляет 6 см;
- Размер игровой площадки - 53х35 см;
- Высота ножек - 35 см;
- Размер кораблика - 10х5х3.5 см;
- Водяная мельница приводится в движение водой, заливаемой в воронку;
- Специальный пропеллер создает направление и силу движения - приводится в действие с помощью ручки;
- Помпа накачивает воду прямо из ванной, вода поступает в ковшик, опрокидывающийся при наполнении, отправляя воду в бассейн;
- Грузовой кран позволяет переносить кораблик через участки суши;
- Игрушка работает без специальных источников питания, абсолютно безопасна;
- Легко собирается и разбирается.
Комплектация:
- Бассейн с каналами и шлюзами;
- Игровые аксессуары;
- Кораблик;
- Ножки для установки в ванную;
- Инструкция;
- Упаковка.
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