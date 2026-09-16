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Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733397
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Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние, 733397

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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
700
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
3 610 руб.  6 010 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733397
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние
3 610 руб. -40%
6 010 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Цвет
серебристый
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х15
Вес, кг.
3.9

Описание товара Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние

Причина уценки: сломано крепление бака д/воды Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофемашина, вставки для разного объема кофе 3шт, рожок, ситечко, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Цвет
серебристый
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: сломано крепление бака д/воды Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофемашина, вставки для разного объема кофе 3шт, рожок, ситечко, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - стоимость товара 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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