Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние, 733397
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
700
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 610 руб. 6 010 руб.
В наличии
Код товара: 733397
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 610 руб. -40%
6 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Цвет
серебристый
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х15
Вес, кг.
3.9
Описание товара Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние
Причина уценки: сломано крепление бака д/воды Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофемашина, вставки для разного объема кофе 3шт, рожок, ситечко, документация
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Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Цвет
серебристый
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Причина уценки: сломано крепление бака д/воды Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофемашина, вставки для разного объема кофе 3шт, рожок, ситечко, документация
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Уцененный товар Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 хорошее состояние - стоимость товара 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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