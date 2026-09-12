Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 Кофеварка «3 в 1» КТ-7508 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить эспрессо, лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает нагрев кофеварки. Кнопка «Эспрессо» включает приготовление одной порции эспрессо. Кнопка «Лунго» включает приготовление лунго. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Резервуар для воды съёмный: его можно легко снять и наполнить водой. Ёмкость резервуара – 0.7 л. У кофеварки есть режим энергосбережения: при отсутствии нажатий на кнопки в течение 10 минут кофеварка отключается. При этом нагрев не осуществляется. Чтобы снова включить нагрев кофеварки, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл». Поддон для сбора капель со съёмной решёткой легко снимается, моется и устанавливается обратно. Если у вас чашка выше, то вы можете убрать поддон и устанавливать чашку без поддона и решётки. Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать собственные рецепты. А для тех, кто спешит есть возможность использовать капсулы 2х типов. Наслаждайтесь вкусом и ароматом! Смотрите также: Автоматические кофемашины , Вспениватели молока , Гейзерные кофеварки , Капельные кофеварки , Капсульные кофемашины , Кофемолки , Рожковые кофеварки , Чистящие средства для кофемашин