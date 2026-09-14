Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733230
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Описание товара Электрическая зубная щетка SOOCAS T03
**Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — забота о здоровье ваших зубов!**
Ищете эффективное средство для ухода за полостью рта? Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — ваш надёжный помощник в поддержании здоровья зубов и дёсен!
**Почему стоит выбрать SOOCAS T03?**
* **Звуковая технология:** эффективная очистка зубов и массаж дёсен.
* **Удобство зарядки:** современный разъём USB-C позволит быстро зарядить устройство.
* **Портативность:** в комплекте есть футляр, поэтому щётку удобно брать с собой в путешествия и командировки.
* **Автономность:** работа от аккумулятора — никаких проводов во время использования!
Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 разработана специально для взрослых. Подарите себе здоровую и сияющую улыбку с SOOCAS!
**Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — забота о здоровье ваших зубов!**
Ищете эффективное средство для ухода за полостью рта? Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — ваш надёжный помощник в поддержании здоровья зубов и дёсен!
**Почему стоит выбрать SOOCAS T03?**
* **Звуковая технология:** эффективная очистка зубов и массаж дёсен.
* **Удобство зарядки:** современный разъём USB-C позволит быстро зарядить устройство.
* **Портативность:** в комплекте есть футляр, поэтому щётку удобно брать с собой в путешествия и командировки.
* **Автономность:** работа от аккумулятора — никаких проводов во время использования!
Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 разработана специально для взрослых. Подарите себе здоровую и сияющую улыбку с SOOCAS!
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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