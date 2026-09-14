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Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая зубная щетка SOOCAS T03

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Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 1
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 2
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 3
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 4
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 5
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 6
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 7
Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 1
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 2
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 3
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 4
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 5
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 6
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 7
  • Электрическая зубная щетка SOOCAS T03 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733230
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Характеристики

Бренд
SOOCAS
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
чехол, подставка-зарядная база, USB-кабель
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
Время работы от аккумулятора, дни
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х7
Вес, г.
700

Описание товара Электрическая зубная щетка SOOCAS T03

**Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — забота о здоровье ваших зубов!** Ищете эффективное средство для ухода за полостью рта? Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — ваш надёжный помощник в поддержании здоровья зубов и дёсен! **Почему стоит выбрать SOOCAS T03?** * **Звуковая технология:** эффективная очистка зубов и массаж дёсен. * **Удобство зарядки:** современный разъём USB-C позволит быстро зарядить устройство. * **Портативность:** в комплекте есть футляр, поэтому щётку удобно брать с собой в путешествия и командировки. * **Автономность:** работа от аккумулятора — никаких проводов во время использования! Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 разработана специально для взрослых. Подарите себе здоровую и сияющую улыбку с SOOCAS!

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка SOOCAS T03




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SOOCAS
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
чехол, подставка-зарядная база, USB-кабель
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка
Время работы от аккумулятора, дни
0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — забота о здоровье ваших зубов!** Ищете эффективное средство для ухода за полостью рта? Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 — ваш надёжный помощник в поддержании здоровья зубов и дёсен! **Почему стоит выбрать SOOCAS T03?** * **Звуковая технология:** эффективная очистка зубов и массаж дёсен. * **Удобство зарядки:** современный разъём USB-C позволит быстро зарядить устройство. * **Портативность:** в комплекте есть футляр, поэтому щётку удобно брать с собой в путешествия и командировки. * **Автономность:** работа от аккумулятора — никаких проводов во время использования! Электрическая зубная щётка SOOCAS T03 разработана специально для взрослых. Подарите себе здоровую и сияющую улыбку с SOOCAS!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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