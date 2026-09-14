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Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428

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Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 1
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 2
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 3
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 4
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 5
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 6
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 7
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 8
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 9
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 10
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 11
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 12
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 13
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 14
Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
360
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 1
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 2
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 3
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 4
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 5
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 6
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 7
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 8
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 9
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 10
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 11
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 12
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 13
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 14
  • Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733098
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
360
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
20.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х14
Вес, кг.
6.03

Описание товара Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428

Гайковерт AEG – это мощный и надежный инструмент для профессионалов и любителей, которые ценят эффективность и комфорт в работе. Оснащенный щеточным двигателем, этот аккумуляторный инструмент обеспечивает стабильную производительность и подходит для различных задач, связанных с завинчиванием и отвинчиванием крепежных элементов. Гайковерт обладает патроном 1/2 дюйма, что делает его совместимым с большинством стандартных насадок. Одной из ключевых характеристик этой модели является максимальный крутящий момент в 360 Нм, что позволяет справляться с самыми сложными задачами. Ударный механизм дополнительно повышает эффективность инструмента, обеспечивая до 3200 ударов в минуту. Инструмент комплектуется двумя аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядное устройство входит в комплект, обеспечивая быстрое восстановление энергии аккумуляторов. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность и производительность. Особое внимание уделено удобству использования: инструмент оснащен лампой точечной подсветки, которая улучшает видимость в условиях недостаточного освещения. Компактные размеры (ширина 20,4 см) и вес 2,3 кг делают этот гайковерт удобным в использовании и транспортировке. Произведенный в Китае, гайковерт AEG представляет собой отличное сочетание качества и доступности, оправдывая ожидания как профессиональных пользователей, так и домашних мастеров, стремящихся к наилучшему результату.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
360
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Емкость аккумулятора
4000
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
20.4
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт AEG – это мощный и надежный инструмент для профессионалов и любителей, которые ценят эффективность и комфорт в работе. Оснащенный щеточным двигателем, этот аккумуляторный инструмент обеспечивает стабильную производительность и подходит для различных задач, связанных с завинчиванием и отвинчиванием крепежных элементов. Гайковерт обладает патроном 1/2 дюйма, что делает его совместимым с большинством стандартных насадок. Одной из ключевых характеристик этой модели является максимальный крутящий момент в 360 Нм, что позволяет справляться с самыми сложными задачами. Ударный механизм дополнительно повышает эффективность инструмента, обеспечивая до 3200 ударов в минуту. Инструмент комплектуется двумя аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядное устройство входит в комплект, обеспечивая быстрое восстановление энергии аккумуляторов. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность и производительность. Особое внимание уделено удобству использования: инструмент оснащен лампой точечной подсветки, которая улучшает видимость в условиях недостаточного освещения. Компактные размеры (ширина 20,4 см) и вес 2,3 кг делают этот гайковерт удобным в использовании и транспортировке. Произведенный в Китае, гайковерт AEG представляет собой отличное сочетание качества и доступности, оправдывая ожидания как профессиональных пользователей, так и домашних мастеров, стремящихся к наилучшему результату.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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