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Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1627
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733097
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Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429
Гайковерт AEG — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для профессионального использования и различных ремонтных работ. Оснащенный аккумуляторным двигателем, этот инструмент обеспечивает высокую мобильность и удобство в работе, устраняя необходимость в проводах и розетках.
Производится в Китае с акцентом на качество и долговечность. Для удобства использования, гайковерт оснащен лампой точечной подсветки, позволяющей работать в условиях недостаточного освещения и обеспечивающей точность операций.
Работает от аккумулятора (поставляется без аккумулятора в комплекте), что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость в использовании. Максимальная частота ударов достигает впечатляющих 2300 ударов в минуту, что позволяет быстро и эффективно выполнять задачи.
Гайковерт оснащен патроном типа 1/2 дюйма, что делает его совместимым с широким спектром насадок и аксессуаров. Вес устройства составляет 2,65 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании без утомления пользователя.
Электронная регулировка частоты вращения предоставляет возможность настройки скорости работы в соответствии с текущими задачами, обеспечивая максимальную эффективность и точность. Максимальный крутящий момент в 1627 Нм демонстрирует невероятную мощность, способную справляться с самыми сложными задачами.
Наличие ударного механизма значительно повышает эффективность работы гайковерта, особенно при работе с трудными и плотно зафиксированными креплениями. AEG гайковерт — это надежный и производительный помощник каждому профессионалу.
Гайковерт AEG — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для профессионального использования и различных ремонтных работ. Оснащенный аккумуляторным двигателем, этот инструмент обеспечивает высокую мобильность и удобство в работе, устраняя необходимость в проводах и розетках.
Производится в Китае с акцентом на качество и долговечность. Для удобства использования, гайковерт оснащен лампой точечной подсветки, позволяющей работать в условиях недостаточного освещения и обеспечивающей точность операций.
Работает от аккумулятора (поставляется без аккумулятора в комплекте), что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость в использовании. Максимальная частота ударов достигает впечатляющих 2300 ударов в минуту, что позволяет быстро и эффективно выполнять задачи.
Гайковерт оснащен патроном типа 1/2 дюйма, что делает его совместимым с широким спектром насадок и аксессуаров. Вес устройства составляет 2,65 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании без утомления пользователя.
Электронная регулировка частоты вращения предоставляет возможность настройки скорости работы в соответствии с текущими задачами, обеспечивая максимальную эффективность и точность. Максимальный крутящий момент в 1627 Нм демонстрирует невероятную мощность, способную справляться с самыми сложными задачами.
Наличие ударного механизма значительно повышает эффективность работы гайковерта, особенно при работе с трудными и плотно зафиксированными креплениями. AEG гайковерт — это надежный и производительный помощник каждому профессионалу.
Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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