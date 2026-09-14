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Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429

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Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 1
Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 2
Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 3
Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 4
Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1627
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
0
  • Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 1
  • Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 2
  • Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 3
  • Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 4
  • Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733097
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Характеристики

Бренд
AEG
Частота вращения шпинделя
0-600/0-1300/0-1900 об/мин
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1627
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х10
Вес, кг.
3.06

Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429

Гайковерт AEG — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для профессионального использования и различных ремонтных работ. Оснащенный аккумуляторным двигателем, этот инструмент обеспечивает высокую мобильность и удобство в работе, устраняя необходимость в проводах и розетках. Производится в Китае с акцентом на качество и долговечность. Для удобства использования, гайковерт оснащен лампой точечной подсветки, позволяющей работать в условиях недостаточного освещения и обеспечивающей точность операций. Работает от аккумулятора (поставляется без аккумулятора в комплекте), что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость в использовании. Максимальная частота ударов достигает впечатляющих 2300 ударов в минуту, что позволяет быстро и эффективно выполнять задачи. Гайковерт оснащен патроном типа 1/2 дюйма, что делает его совместимым с широким спектром насадок и аксессуаров. Вес устройства составляет 2,65 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании без утомления пользователя. Электронная регулировка частоты вращения предоставляет возможность настройки скорости работы в соответствии с текущими задачами, обеспечивая максимальную эффективность и точность. Максимальный крутящий момент в 1627 Нм демонстрирует невероятную мощность, способную справляться с самыми сложными задачами. Наличие ударного механизма значительно повышает эффективность работы гайковерта, особенно при работе с трудными и плотно зафиксированными креплениями. AEG гайковерт — это надежный и производительный помощник каждому профессионалу.



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Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ударный AEG 18В BSS 18HTF12BL-0 4935493429




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Характеристики
Бренд
AEG
Частота вращения шпинделя
0-600/0-1300/0-1900 об/мин
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1627
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт AEG — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для профессионального использования и различных ремонтных работ. Оснащенный аккумуляторным двигателем, этот инструмент обеспечивает высокую мобильность и удобство в работе, устраняя необходимость в проводах и розетках. Производится в Китае с акцентом на качество и долговечность. Для удобства использования, гайковерт оснащен лампой точечной подсветки, позволяющей работать в условиях недостаточного освещения и обеспечивающей точность операций. Работает от аккумулятора (поставляется без аккумулятора в комплекте), что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость в использовании. Максимальная частота ударов достигает впечатляющих 2300 ударов в минуту, что позволяет быстро и эффективно выполнять задачи. Гайковерт оснащен патроном типа 1/2 дюйма, что делает его совместимым с широким спектром насадок и аксессуаров. Вес устройства составляет 2,65 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании без утомления пользователя. Электронная регулировка частоты вращения предоставляет возможность настройки скорости работы в соответствии с текущими задачами, обеспечивая максимальную эффективность и точность. Максимальный крутящий момент в 1627 Нм демонстрирует невероятную мощность, способную справляться с самыми сложными задачами. Наличие ударного механизма значительно повышает эффективность работы гайковерта, особенно при работе с трудными и плотно зафиксированными креплениями. AEG гайковерт — это надежный и производительный помощник каждому профессионалу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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