Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 660 руб. 2 856 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 73307
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х26
Вес, кг.
2.15
Описание товара Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino
Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino для детей от 3-х лет. Материал: Пластик.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino для детей от 3-х лет. Материал: Пластик.
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