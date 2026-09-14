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Характеристики
Тип товара
Косметическое зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732806
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Описание товара Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10)
Максимально удобно нанести и снять макияж, осмотреть состояние кожи лица или просто полюбоваться на себя можно благодаря двустороннему зеркалу BEURER BS59, которое крепится к стене при помощи шурупов. Это идеальный вариант для ванной комнаты. Зеркало будет отлично смотреться над раковиной. С монтажом изделия не возникнет проблем, и оно не создаст дополнительную нагрузку на стену, так как весит 790 грамм.
Яркая подсветка двустороннего зеркала BEURER BS59 позволит пользоваться им даже в полутемном помещении. В качестве источника света выступают долговечные и работающие на 4-х батарейках ААА светодиоды. С одной стороны расположено обычное, а с другой увеличивающее в 5 раз зеркало. Обе отражающие поверхности имеют диаметр 11 см.
Максимально удобно нанести и снять макияж, осмотреть состояние кожи лица или просто полюбоваться на себя можно благодаря двустороннему зеркалу BEURER BS59, которое крепится к стене при помощи шурупов. Это идеальный вариант для ванной комнаты. Зеркало будет отлично смотреться над раковиной. С монтажом изделия не возникнет проблем, и оно не создаст дополнительную нагрузку на стену, так как весит 790 грамм.
Яркая подсветка двустороннего зеркала BEURER BS59 позволит пользоваться им даже в полутемном помещении. В качестве источника света выступают долговечные и работающие на 4-х батарейках ААА светодиоды. С одной стороны расположено обычное, а с другой увеличивающее в 5 раз зеркало. Обе отражающие поверхности имеют диаметр 11 см.
Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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