Top.Mail.Ru
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 1
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 2
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 3
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 4
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 5
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 6
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 7
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 8
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 9
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 10
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 11
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 12
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 13
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 14
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 15
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 16
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 17
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 18
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 19
Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 1
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 2
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 3
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 4
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 5
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 6
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 7
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 8
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 9
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 10
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 11
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 12
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 13
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 14
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 15
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 16
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 17
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 18
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 19
  • Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732567
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х18
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX

Ножницы аккумуляторные MAKITA UM 600 DWAE имеют гладкую поверхность ножа с покрытием из серебра, полученную с помощью неэлектролитического никелирования, обеспечивает длительный срок службы инструмента. Двойной нож. Эргономичная рукоятка. Уникальная конструкция опорной рамы защищает нож от царапин и повреждения, обеспечивая более длительный срок службы инструмента. Светодиодный индикатор емкости и зарядки аккумулятора.

Отзывы о товаре Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы аккумуляторные MAKITA UM 600 DWAE имеют гладкую поверхность ножа с покрытием из серебра, полученную с помощью неэлектролитического никелирования, обеспечивает длительный срок службы инструмента. Двойной нож. Эргономичная рукоятка. Уникальная конструкция опорной рамы защищает нож от царапин и повреждения, обеспечивая более длительный срок службы инструмента. Светодиодный индикатор емкости и зарядки аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...