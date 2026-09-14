Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX
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Характеристики
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732567
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х18
Вес, кг.
2.4
Описание товара Кусторез/ножницы для травы аккумуляторный Makita DUM604ZX
Ножницы аккумуляторные MAKITA UM 600 DWAE имеют гладкую поверхность ножа с покрытием из серебра, полученную с помощью неэлектролитического никелирования, обеспечивает длительный срок службы инструмента. Двойной нож. Эргономичная рукоятка. Уникальная конструкция опорной рамы защищает нож от царапин и повреждения, обеспечивая более длительный срок службы инструмента. Светодиодный индикатор емкости и зарядки аккумулятора.
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Бренд
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
200
Общая длина, мм
337
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Ножницы аккумуляторные MAKITA UM 600 DWAE имеют гладкую поверхность ножа с покрытием из серебра, полученную с помощью неэлектролитического никелирования, обеспечивает длительный срок службы инструмента. Двойной нож. Эргономичная рукоятка. Уникальная конструкция опорной рамы защищает нож от царапин и повреждения, обеспечивая более длительный срок службы инструмента. Светодиодный индикатор емкости и зарядки аккумулятора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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