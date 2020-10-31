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Тонометр автоматический на запястье AND UB-202

Артикул: 73179
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 030 руб. 
2 070 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см13.5x21.5
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоЯпония
Высота, см3.8
Длина, см7.2
Ширина, см6.4
Вес, кг0.102
Тонометр автоматический на запястье And Ub-202. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Япония.


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Тонометр автоматический на запястье AND UB-202 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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