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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
108
Общая длина лейки, мм
232
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730869
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Описание товара Лейка для душа AM.PM Above F029W022, черный
Ручной душ Above W — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. В модели Above W это выражено через более строгую, квадратную форму: строгие грани делают дизайн “архитектурным”. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM, и отражает философию Above — максимум визуального эффекта без лишних деталей.
Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Дизайн продуман так, чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции.
Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому лейка Above W сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
Ручной душ Above W — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. В модели Above W это выражено через более строгую, квадратную форму: строгие грани делают дизайн “архитектурным”. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM, и отражает философию Above — максимум визуального эффекта без лишних деталей.
Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Дизайн продуман так, чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции.
Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому лейка Above W сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
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