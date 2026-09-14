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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун

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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 1
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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 6
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 7
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 8
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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 10
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 11
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 12
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 13
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 14
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 15
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 16
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 17
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 18
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 19
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 20
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 21
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 22
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 23
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 24
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 25
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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 31
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 32
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 1
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 2
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 3
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  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 6
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 7
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 8
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 9
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 10
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 11
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 12
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 13
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  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 15
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  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 17
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  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 21
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 22
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 23
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 24
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 25
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 26
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 27
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 28
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 29
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 30
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 31
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 32
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730745
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х35
Вес, кг.
14.7

Описание товара Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун

Рожковая кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK сочетает в себе строгий корпус цвета черного чугуна и продуманную эргономику. Строгий дизайн без лишних декоративных деталей отлично вписывается в любую современную кухню. Встроенная мягкая подсветка делает прибор удобным в темное время суток. Пластиковый корпус облегчает уход и делает агрегат легче по массе. Управление интуитивно понятно: набор кнопок и вращающихся регуляторов позволяет задать крепость, объём порции и температуру без долгих настроек. Наличие аналогового манометра даёт визуальную обратную связь о давлении экстракции, а подсветка рабочей зоны облегчает контроль за процессом. Резервуар для воды большого объёма сокращает необходимость частой заправки, его съёмная конструкция упрощает чистку. Процесс нагрева организован с помощью термоблока, который оперативно прогревает систему и стабилизирует температуру. Машина рассчитана на помол от грубого до тонкого с 15 степенями регулировки, что позволяет адаптировать степень измельчения под требуемый профиль напитка. Функция двойной крепости даст возможность приготовить усиленный эспрессо с плотной пенкой. Молочная система представлена съёмным контейнером объёмом 355 мл и автоматикой для капучино, которая обеспечивает стабильную текстуру молочной пены. Возможность создания пара и горячей воды расширяет варианты использования прибора. Подогрев чашек, а также одновременное приготовление двух порций делают эксплуатацию более комфортной. Технические детали продуманы для длительной эксплуатации: фильтр в резервуаре защищает систему от накипи, а встроенные программы промывки и удаления отложений накипи облегчают обслуживание. Портафильтр 58 мм и прилагаемый темпер позволяют контролировать утрамбовку, что важно для стабильной экстракции. Мощность и рабочее давление соответствуют задачам домашней рожковой машины, а сравнительно небольшой вес облегчает перемещение при перестановке.

Отзывы о товаре Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK сочетает в себе строгий корпус цвета черного чугуна и продуманную эргономику. Строгий дизайн без лишних декоративных деталей отлично вписывается в любую современную кухню. Встроенная мягкая подсветка делает прибор удобным в темное время суток. Пластиковый корпус облегчает уход и делает агрегат легче по массе. Управление интуитивно понятно: набор кнопок и вращающихся регуляторов позволяет задать крепость, объём порции и температуру без долгих настроек. Наличие аналогового манометра даёт визуальную обратную связь о давлении экстракции, а подсветка рабочей зоны облегчает контроль за процессом. Резервуар для воды большого объёма сокращает необходимость частой заправки, его съёмная конструкция упрощает чистку. Процесс нагрева организован с помощью термоблока, который оперативно прогревает систему и стабилизирует температуру. Машина рассчитана на помол от грубого до тонкого с 15 степенями регулировки, что позволяет адаптировать степень измельчения под требуемый профиль напитка. Функция двойной крепости даст возможность приготовить усиленный эспрессо с плотной пенкой. Молочная система представлена съёмным контейнером объёмом 355 мл и автоматикой для капучино, которая обеспечивает стабильную текстуру молочной пены. Возможность создания пара и горячей воды расширяет варианты использования прибора. Подогрев чашек, а также одновременное приготовление двух порций делают эксплуатацию более комфортной. Технические детали продуманы для длительной эксплуатации: фильтр в резервуаре защищает систему от накипи, а встроенные программы промывки и удаления отложений накипи облегчают обслуживание. Портафильтр 58 мм и прилагаемый темпер позволяют контролировать утрамбовку, что важно для стабильной экстракции. Мощность и рабочее давление соответствуют задачам домашней рожковой машины, а сравнительно небольшой вес облегчает перемещение при перестановке.
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Отзывы


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