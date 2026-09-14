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Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный

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Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 1
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 2
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 3
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 4
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 5
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 6
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 7
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 8
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 9
Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 7
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 8
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 9
  • Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730547
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х30
Вес, кг.
12.5

Описание товара Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный

Высокопроизводительный блендер, который идеально сочетает в себе различные по текстуре ингредиенты, позволяя за короткое время получить превосходные результаты. Универсальность и эффективность благодаря пяти предустановленным программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка. Девять ручных уровней скорости и импульсный режим для приготовления самых разных продуктов, таких как фруктовое масло, мука и растительное молоко. Режимы «Персональный» или «Семейный» для облегчения приготовления одной или нескольких порций ваших любимых смузи и замороженных десертов. Приготовление здоровой пищи: аксессуар "вакуумная помпа" создан для откачки воздуха, что обеспечивает уменьшение окисления продуктов при приготовлении, сохранения цвета, вкуса и питательных веществ.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный блендер, который идеально сочетает в себе различные по текстуре ингредиенты, позволяя за короткое время получить превосходные результаты. Универсальность и эффективность благодаря пяти предустановленным программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка. Девять ручных уровней скорости и импульсный режим для приготовления самых разных продуктов, таких как фруктовое масло, мука и растительное молоко. Режимы «Персональный» или «Семейный» для облегчения приготовления одной или нескольких порций ваших любимых смузи и замороженных десертов. Приготовление здоровой пищи: аксессуар "вакуумная помпа" создан для откачки воздуха, что обеспечивает уменьшение окисления продуктов при приготовлении, сохранения цвета, вкуса и питательных веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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