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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
463 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729814
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Коммутатор, кабель питания, инструкция по быстрой установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х60х24
Вес, кг.
17
Описание товара Коммутатор Ubiquiti ECS-Aggregation
Коммутатор Ubiquiti представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежного и эффективного управления вашими сетевыми соединениями. Этот управляемый коммутатор в настольном форм-факторе предназначен для использования в небольших и средних офисах, где требуется высокая производительность и функциональность.
Устройство оснащено 24 портами RJ45, что позволяет подключить большое количество устройств, обеспечивая скоростное соединение с базовой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Дополнительно предоставляется 8 портов SFP для гибкости подключения и поддержки сетевых сегментов на оптоволокне.
Одним из главных преимуществ данного коммутатора является возможность его управления, что позволяет настраивать различные параметры сетевого трафика и обеспечивать максимальную безопасность и эффективность работы сети. Устройство работает на уровне L2, предоставляя основные функции коммутирования и управления сетью, такие как вланирование, агрегация ссылок и IGMP Snooping.
Коммутатор Ubiquiti весит 2,74 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным в установке на столе или в серверной. Хотя устройство не поддерживает технологию PoE, его способность обрабатывать большие объёмы данных и широкий набор возможностей управления делают его отличным выбором для эффективного и надежного построения сети.
Коммутатор, кабель питания, инструкция по быстрой установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежного и эффективного управления вашими сетевыми соединениями. Этот управляемый коммутатор в настольном форм-факторе предназначен для использования в небольших и средних офисах, где требуется высокая производительность и функциональность.
Устройство оснащено 24 портами RJ45, что позволяет подключить большое количество устройств, обеспечивая скоростное соединение с базовой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Дополнительно предоставляется 8 портов SFP для гибкости подключения и поддержки сетевых сегментов на оптоволокне.
Одним из главных преимуществ данного коммутатора является возможность его управления, что позволяет настраивать различные параметры сетевого трафика и обеспечивать максимальную безопасность и эффективность работы сети. Устройство работает на уровне L2, предоставляя основные функции коммутирования и управления сетью, такие как вланирование, агрегация ссылок и IGMP Snooping.
Коммутатор Ubiquiti весит 2,74 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным в установке на столе или в серверной. Хотя устройство не поддерживает технологию PoE, его способность обрабатывать большие объёмы данных и широкий набор возможностей управления делают его отличным выбором для эффективного и надежного построения сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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