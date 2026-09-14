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Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE

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Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE - фото 2
Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
533 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729813
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
77х60х24
Вес, кг.
18

Описание товара Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE

Коммутатор Ubiquiti представляет собой высококлассное сетевое оборудование, предназначенное для эффективного управления и оптимизации сетевых ресурсов. Этот управляемый коммутатор идеально подходит для развертывания в корпоративной среде благодаря своему функционалу и техническим параметрам. Основные характеристики: - **Тип коммутатора**: Управляемый, что позволяет администратору тонко настраивать работу сети и оптимизировать производительность. - **Бренд**: Ubiquiti, известный своими надежными и инновационными сетевыми решениями. - **Тип**: Коммутатор уровня L2, что обеспечивает поддержку коммутации на канальном уровне и эффективную адресацию. - **Количество портов**: Оснащен 48 портами RJ45 для подключения большого количества устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP, обеспечивающие скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет интегрировать коммутатор в более сложную и скоростную сеть. - **Поддержка PoE**: Соответствие стандарту 802.3at, что позволяет подавать питание на подключенные устройства через Ethernet, упрощая установку и снижая затраты на кабели и розетки. - **Размер таблицы MAC адресов**: До 16,000 записей, что гарантирует надежную обработку данных в сети с большим количеством узлов. - **Вес**: 8 кг, что указывает на прочную и надежную конструкцию устройства. - **Базовая скорость передачи данных**: До 10 Гбит/с, позволяющая поддерживать высокую пропускную способность и обрабатывать значительные объемы сетевого трафика. Этот коммутатор оптимально подходит для модернизации и расширения существующей инфраструктуры, обеспечивая безопасность и поддерживая высокие инженерные стандарты, характерные для оборудования Ubiquiti.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti ECS-48-PoE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Коммутатор Ubiquiti представляет собой высококлассное сетевое оборудование, предназначенное для эффективного управления и оптимизации сетевых ресурсов. Этот управляемый коммутатор идеально подходит для развертывания в корпоративной среде благодаря своему функционалу и техническим параметрам. Основные характеристики: - **Тип коммутатора**: Управляемый, что позволяет администратору тонко настраивать работу сети и оптимизировать производительность. - **Бренд**: Ubiquiti, известный своими надежными и инновационными сетевыми решениями. - **Тип**: Коммутатор уровня L2, что обеспечивает поддержку коммутации на канальном уровне и эффективную адресацию. - **Количество портов**: Оснащен 48 портами RJ45 для подключения большого количества устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP, обеспечивающие скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет интегрировать коммутатор в более сложную и скоростную сеть. - **Поддержка PoE**: Соответствие стандарту 802.3at, что позволяет подавать питание на подключенные устройства через Ethernet, упрощая установку и снижая затраты на кабели и розетки. - **Размер таблицы MAC адресов**: До 16,000 записей, что гарантирует надежную обработку данных в сети с большим количеством узлов. - **Вес**: 8 кг, что указывает на прочную и надежную конструкцию устройства. - **Базовая скорость передачи данных**: До 10 Гбит/с, позволяющая поддерживать высокую пропускную способность и обрабатывать значительные объемы сетевого трафика. Этот коммутатор оптимально подходит для модернизации и расширения существующей инфраструктуры, обеспечивая безопасность и поддерживая высокие инженерные стандарты, характерные для оборудования Ubiquiti.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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