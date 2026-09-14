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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729685
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue

Смартфон Samsung — это передовое мобильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оно оснащено процессором с 10 ядрами, что обеспечивает молниеносную работу устройств с многозадачностью. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, что гарантирует плавное выполнение всех задач и приложений. Эффективная работа с большими объемами данных обеспечивается встроенной памятью на 512 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения без забот о нехватке места. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей предлагает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое и стабильное соединение с наушниками и другими устройствами. Встроенные системы навигации GPS и ГЛОНАСС незаменимы для использования карт и приложений геолокации. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон защищен по стандарту IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде — идеальное решение для активных пользователей. Девайс поддерживает работу с двумя SIM-картами (nano-SIM и eSIM), предоставляя возможность гибкого управления контактами и тарифными планами. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Смартфон поставляется в стильном голубом цвете, придающем ему современный и элегантный вид. Работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. Вес устройства составляет всего 191 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Развернуть
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Смартфон Samsung — это передовое мобильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оно оснащено процессором с 10 ядрами, что обеспечивает молниеносную работу устройств с многозадачностью. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, что гарантирует плавное выполнение всех задач и приложений. Эффективная работа с большими объемами данных обеспечивается встроенной памятью на 512 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения без забот о нехватке места. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей предлагает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое и стабильное соединение с наушниками и другими устройствами. Встроенные системы навигации GPS и ГЛОНАСС незаменимы для использования карт и приложений геолокации. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон защищен по стандарту IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде — идеальное решение для активных пользователей. Девайс поддерживает работу с двумя SIM-картами (nano-SIM и eSIM), предоставляя возможность гибкого управления контактами и тарифными планами. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Смартфон поставляется в стильном голубом цвете, придающем ему современный и элегантный вид. Работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. Вес устройства составляет всего 191 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой.
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Отзывы


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