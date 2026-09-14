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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729685
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue
Смартфон Samsung — это передовое мобильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оно оснащено процессором с 10 ядрами, что обеспечивает молниеносную работу устройств с многозадачностью. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, что гарантирует плавное выполнение всех задач и приложений.
Эффективная работа с большими объемами данных обеспечивается встроенной памятью на 512 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения без забот о нехватке места. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей предлагает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр.
Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое и стабильное соединение с наушниками и другими устройствами. Встроенные системы навигации GPS и ГЛОНАСС незаменимы для использования карт и приложений геолокации.
Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон защищен по стандарту IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде — идеальное решение для активных пользователей.
Девайс поддерживает работу с двумя SIM-картами (nano-SIM и eSIM), предоставляя возможность гибкого управления контактами и тарифными планами. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Смартфон поставляется в стильном голубом цвете, придающем ему современный и элегантный вид. Работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. Вес устройства составляет всего 191 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой.
Смартфон Samsung — это передовое мобильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оно оснащено процессором с 10 ядрами, что обеспечивает молниеносную работу устройств с многозадачностью. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, что гарантирует плавное выполнение всех задач и приложений.
Эффективная работа с большими объемами данных обеспечивается встроенной памятью на 512 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения без забот о нехватке места. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей предлагает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр.
Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое и стабильное соединение с наушниками и другими устройствами. Встроенные системы навигации GPS и ГЛОНАСС незаменимы для использования карт и приложений геолокации.
Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон защищен по стандарту IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде — идеальное решение для активных пользователей.
Девайс поддерживает работу с двумя SIM-картами (nano-SIM и eSIM), предоставляя возможность гибкого управления контактами и тарифными планами. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Смартфон поставляется в стильном голубом цвете, придающем ему современный и элегантный вид. Работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. Вес устройства составляет всего 191 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой.
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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