Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
Питание
2 x AA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729460
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Характеристики
Бренд
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
Питание
2 x AA
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х17
Вес, кг.
1.77
Описание товара Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)
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Бренд
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
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Питание
2 x AA
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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