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Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)

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Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 1
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 2
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 3
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
Питание
2 x AA
  • Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 1
  • Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 2
  • Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 3
  • Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729460
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
Питание
2 x AA
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х17
Вес, кг.
1.77

Описание товара Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)

Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)



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Отзывы о товаре Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Подключение
беспроводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
серебристый
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Общее количество кнопок
16
Интерфейс
USB
Развернуть
Питание
2 x AA
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад LOGITECH F710 черный/серебристый (940-000172)


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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