Громкоговоритель Fanvil A212 настенный 15Вт черный
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Характеристики
Описание товара Громкоговоритель Fanvil A212 настенный 15Вт черный
Fanvil A212 — это коммерческий IP-аудиотерминал, объединяющий функции вещания и внутренней связи. Он поддерживает 20 многоадресных зон с приоритетами и использует кодеки G.722 и Opus для звука в формате HD. Он также поддерживает вещание MP3 и WAV без потерь и может подключаться к пассивному динамику мощностью 15 Вт для улучшенного усиления. A212 легко интегрируется с такими системами, как конвергентные системы связи, системы видеонаблюдения, системы вещания Fanvil, системы контроля доступа, цифровые рекламные щиты и системы пожарной сигнализации, что позволяет выполнять централизованную настройку и эксплуатацию. Преимущества Fanvil A212 Превосходное качество звука: поддержка HD-интеркома, трансляции музыки без потерь Гибкая интеграция: поддержка SIP, HTTP API, реле ввода/вывода и видеосвязи, простая интеграция со сторонними системами Удобное управление: веб-управление, FDMCS и управления приложениями Fanvil для трансляции и интеркома Функциональная интеграция: поддержка пейджинга, запланированной трансляции, экстренной трансляции, двустороннего интеркома, самопроверки/мониторинга, управления приоритетами и др. Многорежимность: режим без сервера, режим конвергентной связи, режим трансляции системы Fanvil и режим внешней связи Поддержка HD-звука, с использованием 722 и Opus Характеристики Fanvil A212 Поддержка вещания звука без потерь, кодирование MP3 и WAV Поддержка 20 мультикаст зон Встроенное хранилище аудиофайлов объемом 24 МБ, поддержка трансляции запланированных задач Настройка аудиофайлов для экстренных уведомлений и сигналов тревоги 3 обнаружения короткого замыкания на входе, 1 выход короткого замыкания, подключение устройства охранной сигнализации Поддержка подключения внешней IP-камеры Поддержка удаленной регулировки громкости через веб Поддержка питания PoE/PoE+ или питания DC24V/2A Сетевой порт 10/100 Мбит/с Функции устройства Автоответ по умолчанию Синхронизация времени по сети Удаленная регулировка громкости Функция динамической трансляции Action URL / Active URI Аудио Аудиокодеки: 711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833/SIP INFO) Динамик: 5" коаксиальный ВЧ Частотная характеристика: 100-20 кГц Чувствительность: 88dB±3dB 1M/1W Импеданс: 8? Макс SPL: 105dB Мощность динамика PoE: Основной динамик 8Вт PoE+: Основной динамик 15Вт DC 24/2A: Основной динамик 15 Вт (доп.внешний 8?15Вт) Mic Всенаправленный микрофон Чувств.: -38±3dB, имп. 2k ohm, напр. смещения 2V Сеть 10/100 Мбит/сек Режим сети: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 IP настройки: Статич. IP / DHCP / PPPoE VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP QoS Протоколы 0 через UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 Развертывание и управление Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 Веб-интерфейс управления Снятие дампа через веб Импорт/Экспорт конфигурации Обновление ПО Системный журнал Физические характеристики DC 24V/2A порт?1 (2 пина колодка) RJ45 порт?1: подключени к сети поддержка PoE (IEEE 3at, class 4) Порт динамика?1: внешний доп. динамик 8?15Вт Ввод сухие контакты?3 Вывод сухие контакты?1 Макс поддержка: 30В/2A Клеммная розетка LED: Синий, Зеленый, голубой, настраивается DC питание: DC 24В/2A Рабочая температура: -20?~ 55? Температура хранения: -30?~ 60? Допустимая влажность: 10~95% Установка: настенная установка, установка на универсальный кронштейн (опционально) Цвет: Черный/Белый Габариты устройства: 85мм?275.38мм?124.56мм Габариты упаковки: 237мм?350мм?182мм Габариты транспортной упаковки: 578мм?375мм?500мм (6 штук)
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