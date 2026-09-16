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Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка

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Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 1
Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 2
Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 3
Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aqua
Альбом (сингл)
Aquarium
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 1
  • Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 2
  • Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 3
  • Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557340846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aqua
Альбом (сингл)
Aquarium
Жанр
House
Трек-лист
Happy Boys & Girls, My Oh My, Barbie Girl, Good Morning Sunshine, Doctor Jones, Heat Of The Night, A Man, Lollipop (Candyman), Roses Are Red, Turn Back Time, Calling You, Didn't I
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка

"Aquarium" - дебютный студийный альбом датской танцевальной поп-группы Aqua, вышедший в сентябре 1997 года. И хотя этот коллектив существовал уже три года под названием Joyspeed, их единственный выпущенный к тому времени диск - сингл "Itzy Bitsy Spider". Переиздание приуроченное к Record Store Day 2017 на голубом виниле. Aqua - скандинавский музыкальный дэнс-поп-коллектив, состоящий из четырёх участников: девушка-норвежка Лене Нюстрём и трое датчан - Рене Диф, Сёрен Растед и Клаус Норрен. Группа получила известность в 1990-е годы и стала ярким представителем жанра евроденс и наиболее успешным музыкальным коллективом в Дании в конце XX века. Они выпустили три студийных альбома: Aquarium (1997), Aquarius (2000) и Megalomania (2011). В 2001 году члены группы временно приостановили свою деятельность в составе Aqua и занялись собственными сольными проектами, а в 2007 году - вернулись к совместной работе в группе. По приблизительным оценкам, к 2011 году было распродано 33 миллиона экземпляров альбомов и синглов группы.

Отзывы о товаре Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557340846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aqua
Альбом (сингл)
Aquarium
Жанр
House
Трек-лист
Happy Boys & Girls, My Oh My, Barbie Girl, Good Morning Sunshine, Doctor Jones, Heat Of The Night, A Man, Lollipop (Candyman), Roses Are Red, Turn Back Time, Calling You, Didn't I
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
"Aquarium" - дебютный студийный альбом датской танцевальной поп-группы Aqua, вышедший в сентябре 1997 года. И хотя этот коллектив существовал уже три года под названием Joyspeed, их единственный выпущенный к тому времени диск - сингл "Itzy Bitsy Spider". Переиздание приуроченное к Record Store Day 2017 на голубом виниле. Aqua - скандинавский музыкальный дэнс-поп-коллектив, состоящий из четырёх участников: девушка-норвежка Лене Нюстрём и трое датчан - Рене Диф, Сёрен Растед и Клаус Норрен. Группа получила известность в 1990-е годы и стала ярким представителем жанра евроденс и наиболее успешным музыкальным коллективом в Дании в конце XX века. Они выпустили три студийных альбома: Aquarium (1997), Aquarius (2000) и Megalomania (2011). В 2001 году члены группы временно приостановили свою деятельность в составе Aqua и занялись собственными сольными проектами, а в 2007 году - вернулись к совместной работе в группе. По приблизительным оценкам, к 2011 году было распродано 33 миллиона экземпляров альбомов и синглов группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aqua - Aquarium (Light Blue) (0602557340846) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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