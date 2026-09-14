Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D)
Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности как в домашних условиях, так и в бизнес-среде. Этот видеорегистратор поддерживает одновременно до 8 каналов записи и 16 IP-каналов, что позволяет охватывать обширные территории, обеспечивая детализированное видеонаблюдение. Устройство поддерживает видеозапись в максимальном разрешении 1920x1080 с частотой 25 кадров в секунду, что обеспечивает высококачественное изображение без потери важных деталей. HiWatch оборудован разъемами HDMI и VGA для удобного подключения к мониторам и дисплеям, что позволяет с легкостью просматривать записи или вести наблюдение в режиме реального времени. Видеорегистратор поддерживает работу с одним накопителем типа HDD или SSD, подключаемым через интерфейс SATA, с максимальным объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает достаточное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Обратите внимание, что накопители в комплект не входят, что дает возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Скорость сети Ethernet составляет до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных по сети. Также имеется один RCA-разъем для подключения аналогового аудиоустройства. Компактная конструкция и вес всего 1 кг делают это устройство удобным для установки и эксплуатации. Бренд HiWatch славится качеством и надежностью своих продуктов, и данный видеорегистратор не является исключением. Будьте уверены в безопасности вашего пространства с HiWatch, современным решением для эффективного видеонаблюдения.
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