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Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D)

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Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 9
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 10
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 11
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 12
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 13
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 14
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 9
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 10
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 11
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 12
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 13
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 14
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728022
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D)

Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности как в домашних условиях, так и в бизнес-среде. Этот видеорегистратор поддерживает одновременно до 8 каналов записи и 16 IP-каналов, что позволяет охватывать обширные территории, обеспечивая детализированное видеонаблюдение. Устройство поддерживает видеозапись в максимальном разрешении 1920x1080 с частотой 25 кадров в секунду, что обеспечивает высококачественное изображение без потери важных деталей. HiWatch оборудован разъемами HDMI и VGA для удобного подключения к мониторам и дисплеям, что позволяет с легкостью просматривать записи или вести наблюдение в режиме реального времени. Видеорегистратор поддерживает работу с одним накопителем типа HDD или SSD, подключаемым через интерфейс SATA, с максимальным объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает достаточное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Обратите внимание, что накопители в комплект не входят, что дает возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Скорость сети Ethernet составляет до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных по сети. Также имеется один RCA-разъем для подключения аналогового аудиоустройства. Компактная конструкция и вес всего 1 кг делают это устройство удобным для установки и эксплуатации. Бренд HiWatch славится качеством и надежностью своих продуктов, и данный видеорегистратор не является исключением. Будьте уверены в безопасности вашего пространства с HiWatch, современным решением для эффективного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H216QA(D)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для обеспечения безопасности как в домашних условиях, так и в бизнес-среде. Этот видеорегистратор поддерживает одновременно до 8 каналов записи и 16 IP-каналов, что позволяет охватывать обширные территории, обеспечивая детализированное видеонаблюдение. Устройство поддерживает видеозапись в максимальном разрешении 1920x1080 с частотой 25 кадров в секунду, что обеспечивает высококачественное изображение без потери важных деталей. HiWatch оборудован разъемами HDMI и VGA для удобного подключения к мониторам и дисплеям, что позволяет с легкостью просматривать записи или вести наблюдение в режиме реального времени. Видеорегистратор поддерживает работу с одним накопителем типа HDD или SSD, подключаемым через интерфейс SATA, с максимальным объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает достаточное пространство для хранения большого количества видеоматериалов. Обратите внимание, что накопители в комплект не входят, что дает возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Скорость сети Ethernet составляет до 100 Мбит/с, что обеспечивает стабильную передачу данных по сети. Также имеется один RCA-разъем для подключения аналогового аудиоустройства. Компактная конструкция и вес всего 1 кг делают это устройство удобным для установки и эксплуатации. Бренд HiWatch славится качеством и надежностью своих продуктов, и данный видеорегистратор не является исключением. Будьте уверены в безопасности вашего пространства с HiWatch, современным решением для эффективного видеонаблюдения.
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Отзывы


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