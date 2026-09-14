Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728014
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Габариты
445 x 75 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
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Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Габариты
445 x 75 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-M4/16P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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