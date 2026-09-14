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Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный

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Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 1
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 2
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 3
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 4
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 5
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 6
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 7
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 8
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 9
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 10
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 11
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 12
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 13
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 14
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 15
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 16
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 17
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 18
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 19
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 20
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 21
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 22
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 23
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 24
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 25
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 26
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 27
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 28
Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 1
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 2
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 3
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 4
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 5
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 6
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 7
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 8
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 9
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 10
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 11
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 12
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 13
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 14
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 15
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 16
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 17
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 18
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 19
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 20
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 21
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 22
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 23
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 24
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 25
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 26
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 27
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 28
  • Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727644
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Характеристики

Бренд
Inspector
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
170

Описание товара Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный

Профессиональный электрохимический алкотестер Inspector AT950 предназначен для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор разработан для индивидуального использования. Высокая точность измерений обеспечивается электрохимическим сенсором премиум-класса, погрешность составляет всего ±0.025 мг/л. В устройстве предусмотрено сохранение информации о дате и времени проведения каждого теста, а также есть счетчик количества тестов (до 100). На выбор предложено 3 варианта единиц измерения.

Отзывы о товаре Алкотестер Inspector АТ950 электрохимический черный




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Характеристики
Бренд
Inspector
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
5
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Профессиональный электрохимический алкотестер Inspector AT950 предназначен для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор разработан для индивидуального использования. Высокая точность измерений обеспечивается электрохимическим сенсором премиум-класса, погрешность составляет всего ±0.025 мг/л. В устройстве предусмотрено сохранение информации о дате и времени проведения каждого теста, а также есть счетчик количества тестов (до 100). На выбор предложено 3 варианта единиц измерения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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