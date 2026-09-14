Руль Logitech G29 14кноп. (с педалями) черный (941-000142)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип контроллера
руль
Совместимость
PC, PS3, PS4, PS5
Диаметр руля
26
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727549
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Характеристики
Бренд
Тип контроллера
руль
Совместимость
PC, PS3, PS4, PS5
Комлектация
блок питания, документация, кабель питания, педали
Диаметр руля
26
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
1.8
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB Type-A
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х32
Вес, кг.
7.76
Описание товара Руль Logitech G29 14кноп. (с педалями) черный (941-000142)
LOGITECH G29 Руль игровой (USB, для PS и PC, педали, виброотдача, 941-000113/941-000112/941-000142)
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Бренд
Тип контроллера
руль
Совместимость
PC, PS3, PS4, PS5
Комлектация
блок питания, документация, кабель питания, педали
Диаметр руля
26
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
1.8
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB Type-A
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D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Страна производитель
Китай
LOGITECH G29 Руль игровой (USB, для PS и PC, педали, виброотдача, 941-000113/941-000112/941-000142)
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Руль Logitech G29 14кноп. (с педалями) черный (941-000142) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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