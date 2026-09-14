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Геймпад Defender Blaster черный (64283) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Defender Blaster черный (64283)

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Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 1
Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 2
Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 3
Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 4
Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 5
Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подключение
проводное, беспроводное
Совместимость с платформами
Android, iOS, PlayStation 3
Цвет
синий, черный
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
17
Интерфейс
USB, Bluetooth
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 1
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 2
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 3
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 4
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 5
  • Геймпад Defender Blaster черный (64283) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727536
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Подключение
проводное, беспроводное
Совместимость с платформами
Android, iOS, PlayStation 3
Цвет
синий, черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Бамперы
Да
Общее количество кнопок
17
Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
333

Описание товара Геймпад Defender Blaster черный (64283)

Геймпады DEFENDER созданы для настоящих ценителей комфорта и свободы в игре. На выбор — стильные чёрный и синий цвета, подчёркивающие индивидуальность. Универсальное подключение: пользуйтесь проводом через USB или наслаждайтесь беспроводной свободой по Bluetooth — как удобнее именно вам. Геймпад дружит с Android, iOS и PlayStation 3, что открывает массу сценариев для игр дома и в дороге. Грамотная эргономика: сразу 17 кнопок, два курка и два мини-джойстика, добавленные к аналогу и удобному D-pad, позволяют реализовать самые сложные игровые комбинации. Бамперы обеспечивают молниеносную реакцию на каждое движение, а виброэффекты добавляют ярких эмоций прямо в процессе игры. Выполнен из прочного пластика — приятно держать и удобно играть в течение многих часов. Встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно менять батарейки: дольше в игре, меньше возни. Такой геймпад DEFENDER отлично подойдёт тем, кто ценит функционал, стиль и комфорт при любой игре.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Defender Blaster черный (64283)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Подключение
проводное, беспроводное
Совместимость с платформами
Android, iOS, PlayStation 3
Цвет
синий, черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Количество курков
2
Бамперы
Да
Общее количество кнопок
17
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Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпады DEFENDER созданы для настоящих ценителей комфорта и свободы в игре. На выбор — стильные чёрный и синий цвета, подчёркивающие индивидуальность. Универсальное подключение: пользуйтесь проводом через USB или наслаждайтесь беспроводной свободой по Bluetooth — как удобнее именно вам. Геймпад дружит с Android, iOS и PlayStation 3, что открывает массу сценариев для игр дома и в дороге. Грамотная эргономика: сразу 17 кнопок, два курка и два мини-джойстика, добавленные к аналогу и удобному D-pad, позволяют реализовать самые сложные игровые комбинации. Бамперы обеспечивают молниеносную реакцию на каждое движение, а виброэффекты добавляют ярких эмоций прямо в процессе игры. Выполнен из прочного пластика — приятно держать и удобно играть в течение многих часов. Встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно менять батарейки: дольше в игре, меньше возни. Такой геймпад DEFENDER отлично подойдёт тем, кто ценит функционал, стиль и комфорт при любой игре.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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