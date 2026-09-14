Геймпад Defender Blaster черный (64283)
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Характеристики
Описание товара Геймпад Defender Blaster черный (64283)
Геймпады DEFENDER созданы для настоящих ценителей комфорта и свободы в игре. На выбор — стильные чёрный и синий цвета, подчёркивающие индивидуальность. Универсальное подключение: пользуйтесь проводом через USB или наслаждайтесь беспроводной свободой по Bluetooth — как удобнее именно вам. Геймпад дружит с Android, iOS и PlayStation 3, что открывает массу сценариев для игр дома и в дороге. Грамотная эргономика: сразу 17 кнопок, два курка и два мини-джойстика, добавленные к аналогу и удобному D-pad, позволяют реализовать самые сложные игровые комбинации. Бамперы обеспечивают молниеносную реакцию на каждое движение, а виброэффекты добавляют ярких эмоций прямо в процессе игры. Выполнен из прочного пластика — приятно держать и удобно играть в течение многих часов. Встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно менять батарейки: дольше в игре, меньше возни. Такой геймпад DEFENDER отлично подойдёт тем, кто ценит функционал, стиль и комфорт при любой игре.
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