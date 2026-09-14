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Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная

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Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 1
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 2
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 3
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 4
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 5
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 6
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 7
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 8
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 9
Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
64
Высота
21.7
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 1
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 2
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 3
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 4
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 5
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 6
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 7
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 8
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 9
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
64
Высота
21.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х7
Вес, г.
420

Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная

Термос-кружка NMU-420 объёмом 420 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).



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Отзывы о товаре Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
64
Высота
21.7
Страна производитель
Китай
Описание
Термос-кружка NMU-420 объёмом 420 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).


Смотрите также: Термосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal Crosstown (0,42 литра), стальная - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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