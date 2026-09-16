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Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)

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Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.05

Описание товара Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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