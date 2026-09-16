Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 726673
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.05
Описание товара Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS)
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
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Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Батарея для ИБП Exegate HR 6-4.5 (EX282949RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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