Top.Mail.Ru
Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724658
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
26х11х5
Вес, г.
670

Описание товара Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)

Epson C13T54XD00 Violet расширяет границы печатного цветового пространства в синей и фиолетовой областях спектра. Чернила UltraChrome HDX позволяют плоттерам SureColor достигать точного воспроизведения до 99% шкалы Pantone Solid Coated, что делает этот картридж незаменимым для изготовления коммерческой упаковки, высокоточных цветопроб в полиграфии, а также печати сложных художественных репродукций с высокой плотностью и глубиной цвета.

Отзывы о товаре Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Индонезия
Описание
Epson C13T54XD00 Violet расширяет границы печатного цветового пространства в синей и фиолетовой областях спектра. Чернила UltraChrome HDX позволяют плоттерам SureColor достигать точного воспроизведения до 99% шкалы Pantone Solid Coated, что делает этот картридж незаменимым для изготовления коммерческой упаковки, высокоточных цветопроб в полиграфии, а также печати сложных художественных репродукций с высокой плотностью и глубиной цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...