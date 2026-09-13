Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
26х11х5
Вес, г.
670
Описание товара Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00)
Epson C13T54XD00 Violet расширяет границы печатного цветового пространства в синей и фиолетовой областях спектра. Чернила UltraChrome HDX позволяют плоттерам SureColor достигать точного воспроизведения до 99% шкалы Pantone Solid Coated, что делает этот картридж незаменимым для изготовления коммерческой упаковки, высокоточных цветопроб в полиграфии, а также печати сложных художественных репродукций с высокой плотностью и глубиной цвета.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Индонезия
Epson C13T54XD00 Violet расширяет границы печатного цветового пространства в синей и фиолетовой областях спектра. Чернила UltraChrome HDX позволяют плоттерам SureColor достигать точного воспроизведения до 99% шкалы Pantone Solid Coated, что делает этот картридж незаменимым для изготовления коммерческой упаковки, высокоточных цветопроб в полиграфии, а также печати сложных художественных репродукций с высокой плотностью и глубиной цвета.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж EPSON C13T54XD00 VIOLET 350 ML (C13T54XD00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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