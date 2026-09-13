Коммутатор Mercusys MS106P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS106P
Коммутатор Mercusys — компактное настольное решение для организации сети без сложной настройки. Неуправляемый формат позволяет быстро подключить устройства и расширить сетевую инфраструктуру, а уровень L2 обеспечивает работу на канальном уровне. Модель оснащена 6 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Таблица MAC-адресов на 2000 записей помогает эффективно обслуживать сетевые устройства. При весе всего 0,14 кг коммутатор легко разместить на рабочем столе — он не займёт много места и подойдёт для компактной сетевой инфраструктуры.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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