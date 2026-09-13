Top.Mail.Ru
Коммутатор Mercusys MS106P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Mercusys MS106P

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Mercusys MS106P - фото 1
Коммутатор Mercusys MS106P - фото 2
Коммутатор Mercusys MS106P - фото 3
Коммутатор Mercusys MS106P - фото 4
Коммутатор Mercusys MS106P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор Mercusys MS106P - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS106P - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS106P - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS106P - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS106P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723683
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор Mercusys MS106P

Коммутатор Mercusys — компактное настольное решение для организации сети без сложной настройки. Неуправляемый формат позволяет быстро подключить устройства и расширить сетевую инфраструктуру, а уровень L2 обеспечивает работу на канальном уровне. Модель оснащена 6 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Таблица MAC-адресов на 2000 записей помогает эффективно обслуживать сетевые устройства. При весе всего 0,14 кг коммутатор легко разместить на рабочем столе — он не займёт много места и подойдёт для компактной сетевой инфраструктуры.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS106P




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys — компактное настольное решение для организации сети без сложной настройки. Неуправляемый формат позволяет быстро подключить устройства и расширить сетевую инфраструктуру, а уровень L2 обеспечивает работу на канальном уровне. Модель оснащена 6 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Таблица MAC-адресов на 2000 записей помогает эффективно обслуживать сетевые устройства. При весе всего 0,14 кг коммутатор легко разместить на рабочем столе — он не займёт много места и подойдёт для компактной сетевой инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Mercusys MS106P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...