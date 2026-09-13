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МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый

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МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 1
МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 2
МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 3
МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 4
МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
  • МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 4
  • МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
255 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723016
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
6000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Емкость выходного лотка, л
1625
Комплектация
МФУ, Без стартового тонера
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
25
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
10500
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
37.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
494.5
Габариты ШхГхВ, мм
587 x 913 x 701 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.79х0.76
Вес, кг.
107

Описание товара МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый

Ricoh предлагает мощное лазерное МФУ, созданное специально для динамичного офиса. Благодаря поддержке цветной печати ваш рабочий процесс станет ярче, а документы заиграют новыми красками. Это устройство не только работает с обычной и глянцевой бумагой, но и печатает на конвертах — подготовка рассылок занимает считанные минуты. Максимальный объем оперативной памяти до 6000 Мб позволяет справляться с крупными задачами без задержек, а возможность одновременного вывода до 1625 литров отпечатков делает МФУ практически неутомимым даже в условиях интенсивной эксплуатации. Масштабирование до 400% и цикл копирования до 999 листов позволяют решать задачи самого разного масштаба: от мелкой детализации до массового тиражирования. Двусторонняя печать экономит расходные материалы и время, а Air Print обеспечивает удобную и быструю печать прямо со смартфона. Планшетный и протяжной сканеры подходят как для объемных документов, так и для быстрой обработки стопки бумаг. При всей своей производительности, модель экономична в ожидании — всего 37,7 Вт. Вес 89,7 кг говорит о солидной конструкции и серьезной надежности — это профессиональный инструмент для офиса, где скорость, функциональность и комфорт важны каждый день.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
6000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Емкость выходного лотка, л
1625
Комплектация
МФУ, Без стартового тонера
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
25
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
10500
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
37.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
494.5
Габариты ШхГхВ, мм
587 x 913 x 701 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ricoh предлагает мощное лазерное МФУ, созданное специально для динамичного офиса. Благодаря поддержке цветной печати ваш рабочий процесс станет ярче, а документы заиграют новыми красками. Это устройство не только работает с обычной и глянцевой бумагой, но и печатает на конвертах — подготовка рассылок занимает считанные минуты. Максимальный объем оперативной памяти до 6000 Мб позволяет справляться с крупными задачами без задержек, а возможность одновременного вывода до 1625 литров отпечатков делает МФУ практически неутомимым даже в условиях интенсивной эксплуатации. Масштабирование до 400% и цикл копирования до 999 листов позволяют решать задачи самого разного масштаба: от мелкой детализации до массового тиражирования. Двусторонняя печать экономит расходные материалы и время, а Air Print обеспечивает удобную и быструю печать прямо со смартфона. Планшетный и протяжной сканеры подходят как для объемных документов, так и для быстрой обработки стопки бумаг. При всей своей производительности, модель экономична в ожидании — всего 37,7 Вт. Вес 89,7 кг говорит о солидной конструкции и серьезной надежности — это профессиональный инструмент для офиса, где скорость, функциональность и комфорт важны каждый день.


Теги товара: цветные
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