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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
255 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723016
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Описание товара МФУ лазерный Ricoh IM C2510 (419355) A3 белый
Ricoh предлагает мощное лазерное МФУ, созданное специально для динамичного офиса. Благодаря поддержке цветной печати ваш рабочий процесс станет ярче, а документы заиграют новыми красками. Это устройство не только работает с обычной и глянцевой бумагой, но и печатает на конвертах — подготовка рассылок занимает считанные минуты.
Максимальный объем оперативной памяти до 6000 Мб позволяет справляться с крупными задачами без задержек, а возможность одновременного вывода до 1625 литров отпечатков делает МФУ практически неутомимым даже в условиях интенсивной эксплуатации. Масштабирование до 400% и цикл копирования до 999 листов позволяют решать задачи самого разного масштаба: от мелкой детализации до массового тиражирования.
Двусторонняя печать экономит расходные материалы и время, а Air Print обеспечивает удобную и быструю печать прямо со смартфона. Планшетный и протяжной сканеры подходят как для объемных документов, так и для быстрой обработки стопки бумаг. При всей своей производительности, модель экономична в ожидании — всего 37,7 Вт.
Вес 89,7 кг говорит о солидной конструкции и серьезной надежности — это профессиональный инструмент для офиса, где скорость, функциональность и комфорт важны каждый день.
Ricoh предлагает мощное лазерное МФУ, созданное специально для динамичного офиса. Благодаря поддержке цветной печати ваш рабочий процесс станет ярче, а документы заиграют новыми красками. Это устройство не только работает с обычной и глянцевой бумагой, но и печатает на конвертах — подготовка рассылок занимает считанные минуты.
Максимальный объем оперативной памяти до 6000 Мб позволяет справляться с крупными задачами без задержек, а возможность одновременного вывода до 1625 литров отпечатков делает МФУ практически неутомимым даже в условиях интенсивной эксплуатации. Масштабирование до 400% и цикл копирования до 999 листов позволяют решать задачи самого разного масштаба: от мелкой детализации до массового тиражирования.
Двусторонняя печать экономит расходные материалы и время, а Air Print обеспечивает удобную и быструю печать прямо со смартфона. Планшетный и протяжной сканеры подходят как для объемных документов, так и для быстрой обработки стопки бумаг. При всей своей производительности, модель экономична в ожидании — всего 37,7 Вт.
Вес 89,7 кг говорит о солидной конструкции и серьезной надежности — это профессиональный инструмент для офиса, где скорость, функциональность и комфорт важны каждый день.
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