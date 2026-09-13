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Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440

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Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 1
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 2
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 3
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 4
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 5
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 6
Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
150
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 1
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 2
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 3
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 4
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 5
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 6
  • Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722954
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
150
Макс. энергия удара
27
Потребляемая мощность
1700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х37х20
Вес, кг.
18.09

Описание товара Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440

Перфоратор AEG — это мощный и надежный инструмент, идеальный для выполнения самых сложных задач в строительстве и ремонте. С весом 11,8 кг, этот перфоратор сочетает в себе прочность и удобство использования, а дополнительная рукоятка обеспечивает контроль и комфорт даже при длительной работе. Основные характеристики перфоратора включают потребляемую мощность в 1700 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Максимальная энергия удара составляет впечатляющие 27 Дж, что позволяет успешно справляться с самыми твердыми материалами. С максимальным диаметром сверления 50 мм по бетону и 150 мм при использовании коронки, этот инструмент станет незаменимым помощником на стройплощадке. Перфоратор оснащен системой крепления бура SDS-Max, что облегчает замену аксессуаров и гарантирует надежное закрепление инструмента. Для безопасности оператора предусмотрена предохранительная муфта, защищающая от обратных ударов. Электронная регулировка частоты вращения позволяет легко адаптировать инструмент под конкретные задачи, обеспечивая точность и аккуратность работы. Этот перфоратор от AEG предоставляет возможности работы в режимах сверления и долбления, расширяя его функциональность. Комплектуется кейсом для удобной транспортировки и хранения. Отсутствие реверса компенсируется высокой надежностью и долговечностью конструкции. Перфоратор AEG — это выбор профессионалов, ценящих мощность, надежность и комфорт в работе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор AEG PN 11 Е 4935412440




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
150
Развернуть
Макс. энергия удара
27
Потребляемая мощность
1700
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор AEG — это мощный и надежный инструмент, идеальный для выполнения самых сложных задач в строительстве и ремонте. С весом 11,8 кг, этот перфоратор сочетает в себе прочность и удобство использования, а дополнительная рукоятка обеспечивает контроль и комфорт даже при длительной работе. Основные характеристики перфоратора включают потребляемую мощность в 1700 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Максимальная энергия удара составляет впечатляющие 27 Дж, что позволяет успешно справляться с самыми твердыми материалами. С максимальным диаметром сверления 50 мм по бетону и 150 мм при использовании коронки, этот инструмент станет незаменимым помощником на стройплощадке. Перфоратор оснащен системой крепления бура SDS-Max, что облегчает замену аксессуаров и гарантирует надежное закрепление инструмента. Для безопасности оператора предусмотрена предохранительная муфта, защищающая от обратных ударов. Электронная регулировка частоты вращения позволяет легко адаптировать инструмент под конкретные задачи, обеспечивая точность и аккуратность работы. Этот перфоратор от AEG предоставляет возможности работы в режимах сверления и долбления, расширяя его функциональность. Комплектуется кейсом для удобной транспортировки и хранения. Отсутствие реверса компенсируется высокой надежностью и долговечностью конструкции. Перфоратор AEG — это выбор профессионалов, ценящих мощность, надежность и комфорт в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
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Отзывы


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