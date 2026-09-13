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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
100
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722925
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Описание товара Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858
Шлифовальная машина AEG ? это надежный инструмент для обработки различных поверхностей. Данная угловая шлифмашина оснащена всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить высокое качество и удобство в работе. Она комплектуется аккумулятором, что делает её идеально подходящей для использования в местах без доступа к электросети. Кроме того, в комплект входит удобный кейс для хранения и транспортировки.
Среди ключевых характеристик ? вес всего 2 кг, что делает устройство лёгким и маневренным для продолжительной работы. Диаметр диска составляет 125 мм, что является стандартом для обработки как небольших, так и более крупных поверхностей. Мощность 100 Вт в сочетании с максимальной частотой вращения диска в 9000 об/мин обеспечивает эффективность шлифовки и резки.
AEG использует современную технологию литий-ионных аккумуляторов с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы и быструю зарядку. Этот инструмент станет незаменимым помощником для профессиональных строителей и любителей, обеспечивая высокую производительность и долговечность.
Шлифовальная машина AEG ? это надежный инструмент для обработки различных поверхностей. Данная угловая шлифмашина оснащена всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить высокое качество и удобство в работе. Она комплектуется аккумулятором, что делает её идеально подходящей для использования в местах без доступа к электросети. Кроме того, в комплект входит удобный кейс для хранения и транспортировки.
Среди ключевых характеристик ? вес всего 2 кг, что делает устройство лёгким и маневренным для продолжительной работы. Диаметр диска составляет 125 мм, что является стандартом для обработки как небольших, так и более крупных поверхностей. Мощность 100 Вт в сочетании с максимальной частотой вращения диска в 9000 об/мин обеспечивает эффективность шлифовки и резки.
AEG использует современную технологию литий-ионных аккумуляторов с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы и быструю зарядку. Этот инструмент станет незаменимым помощником для профессиональных строителей и любителей, обеспечивая высокую производительность и долговечность.
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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