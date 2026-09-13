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Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530

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Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 1
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 2
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 3
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 4
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 5
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 6
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 7
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 8
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 9
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 10
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 11
Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 5
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 6
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 7
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 8
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 9
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 10
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 11
  • Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722916
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Макс. скорость ленты
400
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х17
Вес, кг.
6.01

Описание товара Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530

Шлифовальная машина AEG с мощностью 1100 Вт является надежным инструментом для профессионалов и домашних мастеров. Эта ленточная шлифмашина отличается высокой производительностью и эргономичным дизайном, что делает ее идеальной для различных шлифовальных работ. С весом в 5 кг устройство остается достаточно удобным для использования, обеспечивая стабильность и контроль при работе. Диаметр посадочного отверстия в 100 мм позволяет легко заменять и фиксировать ленты, повышая производительность труда. Компактные размеры — длина 10 см и ширина 14 см — обеспечивают удобство работы в ограниченных пространствах, не жертвуя при этом мощностью. Шлифмашина способна развивать скорость ленты до 400 м/мин, что делает ее отличным выбором для эффективного и быстрого снятия материала. Работая от стандартного напряжения в 220 В, данный инструмент легко интегрируется в большинство рабочих сред, требующих высокой производительности и надежности. Бренд AEG, известный своим качеством и долговечностью, гарантирует, что эта шлифовальная машина станет вашим надежным помощником в выполнении шлифовальных работ различной сложности.



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Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная AEG BBSE 1100 4935413530




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Макс. скорость ленты
400
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG с мощностью 1100 Вт является надежным инструментом для профессионалов и домашних мастеров. Эта ленточная шлифмашина отличается высокой производительностью и эргономичным дизайном, что делает ее идеальной для различных шлифовальных работ. С весом в 5 кг устройство остается достаточно удобным для использования, обеспечивая стабильность и контроль при работе. Диаметр посадочного отверстия в 100 мм позволяет легко заменять и фиксировать ленты, повышая производительность труда. Компактные размеры — длина 10 см и ширина 14 см — обеспечивают удобство работы в ограниченных пространствах, не жертвуя при этом мощностью. Шлифмашина способна развивать скорость ленты до 400 м/мин, что делает ее отличным выбором для эффективного и быстрого снятия материала. Работая от стандартного напряжения в 220 В, данный инструмент легко интегрируется в большинство рабочих сред, требующих высокой производительности и надежности. Бренд AEG, известный своим качеством и долговечностью, гарантирует, что эта шлифовальная машина станет вашим надежным помощником в выполнении шлифовальных работ различной сложности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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