Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722850
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Описание товара Газонокосилка бесщеточная Ryobi 18В RY18LMX40B-240 5133005481
Бесщеточная газонокосилка Ryobi 18В RY18LMX40B-240 5133005481 оснащена мощный бесщеточным двигателем, который обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами, и увеличивает продолжительность работы.
Размер деки 40 см обеспечивает идеальный баланс между производительностью и маневренностью.
Семипозиционная регулировка высоты скашивания при помощи одной рукояти в диапазоне от 25 мм до 70 мм позволяет привести газон к желаемому виду.
Режимы Eco, Smart и Power позволяют пользователю выбирать между увеличенным временем работы и производительностью в зависимости от условий работы.
Панель пользовательского интерфейса показывает состояние заряда батареи, перегрузку и предупреждает, когда лезвие нуждается в проверке/замене.
Бесщеточная газонокосилка Ryobi 18В RY18LMX40B-240 5133005481 оснащена мощный бесщеточным двигателем, который обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами, и увеличивает продолжительность работы.
Размер деки 40 см обеспечивает идеальный баланс между производительностью и маневренностью.
Семипозиционная регулировка высоты скашивания при помощи одной рукояти в диапазоне от 25 мм до 70 мм позволяет привести газон к желаемому виду.
Режимы Eco, Smart и Power позволяют пользователю выбирать между увеличенным временем работы и производительностью в зависимости от условий работы.
Панель пользовательского интерфейса показывает состояние заряда батареи, перегрузку и предупреждает, когда лезвие нуждается в проверке/замене.
Газонокосилка бесщеточная Ryobi 18В RY18LMX40B-240 5133005481 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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