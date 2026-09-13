Газонокосилка бесщеточная Ryobi ONE+ RY18LMX40B-0 5133005479
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бесщеточная Ryobi ONE+ RY18LMX40B-0 5133005479
Бесщеточная газонокосилка Ryobi ONE+ RY18LMX40B-0 5133005479 оснащена мощный бесщеточным двигателем, который обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами, и увеличивает продолжительность работы. Размер деки 40 см обеспечивает идеальный баланс между производительностью и маневренностью. Семипозиционная регулировка высоты скашивания при помощи одной рукояти в диапазоне от 25 мм до 70 мм позволяет привести газон к желаемому виду. Режимы Eco, Smart и Power позволяют пользователю выбирать между увеличенным временем работы и производительностью в зависимости от условий работы. Панель пользовательского интерфейса показывает состояние заряда батареи, перегрузку и предупреждает, когда лезвие нуждается в проверке/замене.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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